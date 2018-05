Il voto fa paura | spread a 235 La Borsa brucia tutto il 2018

Governo : Calenda - resistenza civile a Lega-M5S - no paura voto : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “L’agenda Salvini/Di Maio e’ oramai chiara, mira a portare l’Italia fuori dall’Europa e dall’Occidente distruggendo le istituzioni e 70 anni di storia. Bisogna creare un fronte civile di resistenza a questo progetto mobilitando il paese. E non aver paura delle elezioni”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda che ribatte poi così a un utente che lo sollecita sulla questione ...

Iraq al voto - prime elezioni dopo l'Isis/ Sfida Usa-Iran : paura di violenze delle cellule jihadiste : Iraq al voto, prime elezioni dopo la vittoria sull'Isis. Anche per questo c'è paura di violenze delle cellule jihadiste. Sfida tra Usa e Iran: equilibri internazionali in gioco(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:41:00 GMT)

Berlusconi torna in campo : ora a Fi il voto fa meno paura. Gli effetti sul negoziato M5S-Lega : Proprio mentre il suo alleato Matteo Salvini sta trattando per la formazione di un governo con il M5S, che ha avuto come precondizione l'esclusione di Forza Italia, Berlusconi ottiene dal Tribunale di sorveglianza di Milano la riabilitazione, che gli consente, fin da ora, di essere nuovamente candidabile. Una prospettiva che preoccupa più gli “amici” che i nemici...

Governo - Toti (FI) : “Suggerisco astensione critica. Paura voto? No - inutili elezioni a luglio per avere stessi risultati” : “Un’astensione critica o benevola, chiamatela come vi pare. Questo è il mio suggerimento”. A proporlo è il presidente della regione Liguria, il forzista Giovanni Toti, che fuori da Montecitorio ha risposto ai cronisti a proposito del via libera di Forza Italia a un Governo Lega-M5s. “Sarà Berlusconi a decidere”, ha poi aggiunto. “Non è in discussione una fiducia, al massimo un’astensione”. E sulla ...

Consultazioni : Di Maio - M5S ultimo ad aver paura del voto : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Se terza repubblica deve essere, i politici e le forze politiche devono fare un passo indietro, i cittadini un passo avanti. Se metteremo avanti i problemi degli italiani, usciremo dallo stallo. E sia chiaro: noi siamo gli ultimi ad aver paura del voto”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine delle dichiarazioni al Quirinale post Consultazioni. L'articolo Consultazioni: Di Maio, M5S ultimo ad aver paura ...

M5S - Di Battista : “Mi auguro non si torni al voto. Movimento non ha paura” e agli italiani : “Svegliatevi” : “E’ complicato ritornare al voto con questa legge elettorale. Poi che fai? Si ricomincia? Certo il M5S non teme il voto, ma mi auguro che si possa trovare una soluzione. Altrimenti quando si approvano le leggi di cui il paese ha bisogno? Tra due anni? Il Paese non può permetterselo”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a un incontro al Festival di Giornalismo di Perugia. Poi si rivolge anche al Pd sulla questione del reddito: ...

Consultazioni bis - Di Maio : “Salvini? Non lo capisco. Dica che vuole governissimo o voto - di cui non abbiamo paura” : “E’ chiaro che la coalizione di centrodestra è tuttora divisa, perché mentre il leader della Lega apriva al M5S, con una battutaccia nei nostri confronti Berlusconi ha dimostrato che il centrodestra stesse sperando in questo momento nel Pd“. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni. “Con la Lega è inutile dire che c’è una sinergia istituzionale che ha permesso di rendere ...

Lo spauracchio di un ritorno al voto : Prossimo il secondo giro di consultazioni al Quirinale. La novità è rappresentata dalla coalizione di centrodestra, vincitrice delle elezioni, che, stando alle notizie di stampa, si dovrebbe presentare al Presidente della Repubblica in una sola delegazione di coalizione, a differenza del precedente giro, in cui ogni partito della stessa si è presentato con la propria delegazione. Il dialogo tra partiti, nel frattempo, ha subito un rallentamento, ...