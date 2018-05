Il voto e l' Europa Dalla battaglia sull' euro la spinta a rinegoziare

Governo : Pd in piazza 1 giugno. Renzi : 'Si andrà presto al voto - battaglia su Europa' : Sarà una battaglia tra chi mette in discussione l'appartenenza atlantica dell'Italia e chi non vuole cambiare una linea di politica estera che l'Italia segue da 70 anni". "E' l'occasione - dice poi ...

Renzi : «Si andrà presto a voto - battaglia sull'Europa» : Il Capo dello Stato - ha concluso - «era pronto a firmare la nomina per il Ministero dell'Economia per il braccio destro di Salvini, Giorgetti. Ma la Lega non ha voluto. Savona ha un curriculum ...

[Il retroscena] Strappo con l'Europa e poi al voto tra sette mesi. Ecco l'accordo segreto tra Salvini e Di Maio

Macron : “voto italiano è un trauma per l’Europa - come la Brexit” : Secondo il presidente francese, Emmanuel Macron, l'esito delle elezioni italiane è un trauma per l'Europa al pari della Brexit e rilancia l'idea dell'Europa a due velocità: "Non possiamo aspettare sempre tutti".Continua a leggere