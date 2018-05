Il voto ad ottobre | Mattarella vuole la fiducia tecnica a Cottarelli

Italia : governo neutrale - senza intesa voto luglio-ottobre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Matteo Salvini : 'Quattro mesi di governo e voto a ottobre' : Mentre Luigi Di Maio blatera a vanvera di 'elezioni a giugno' che non si possono fare, Matteo Salvini e la Lega , incassato l'ennesimo successo in Friuli, valutano quale possa essere l'alternativa a '...

Salvini : 'Di Maio torni al tavolo con il centrodestra. Esecutivo con M5s o voto a ottobre' : Dopo il termine del secondo round di consultazioni si attende la riunione della direzione del Pd fissata per il 3 maggio . Intanto nel centrodestra Matteo Salvini fa un nuovo appello al dialogo a Di ...

Maroni vede il voto all'orizzonte : "A ottobre si tornerà alle urne" : La strada verso un governo appare in salita. E si moltiplicano le voci su un possibile ritorno alle urne entro la fine dell'anno. Le dichiarazioni Di Maio, con il veto a Forza Italia, "mi sembrano nette. E...

Giancarlo Giorgetti - ecco cosa ha intenzione di fare con i grillini : 'Senza un accordo - si torna al voto anche a ottobre' : Le possibilità di riuscire a formare un governo dopo uno o due giri di consultazioni sembrano ridursi di ora in ora. L'ultimo colpo a chi ancora ci spera arriva dal vicesegretario della Lega, ...

"Macché governo Salvini-Di Maio Ipotesi solo tecnica - non politica" 'voto a ottobre? Una possibilità su 3' : Marcello Veneziani ad Affaritaliani.it: governo Salvini-Di Maio? "Non penso proprio che nascerà. E' un'Ipotesi tecnicamente possibile ma politicamente molto difficile. Non vedo una soluzione preferenziale e tantomeno quella più logica..." Segui su affaritaliani.it