Blastingnews

: Il Villarreal chiede un forte sconto per tenersi #Bacca e offre solo 8 milioni al #Milan che ne aspetta 15. Trattat… - capuanogio : Il Villarreal chiede un forte sconto per tenersi #Bacca e offre solo 8 milioni al #Milan che ne aspetta 15. Trattat… - Fra_Barritta : Il Villarreal chiede Bacca a metà prezzo e il Milan valuta il rientro - serpicofra : RT @capuanogio: Il Villarreal chiede un forte sconto per tenersi #Bacca e offre solo 8 milioni al #Milan che ne aspetta 15. Trattativa in s… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Nonostante i suoi 18 goal stagionali, Carlospotrebbe non vestire nuovamente la maglia del 'Submarino Amarillo' nella prossima stagione. Dalgiunge infatti un'offerta vicina ai 7,5 milioni di Euro, giudicata troppo bassa per il, che la scorsa stagione aveva fissato una clausola di 15 milioni per il riscatto del cartellino del colombiano. A nulla sembra essere servita la chiara volontà del giocatore di rimanere in Spagna così come poco o niente sembra essere valso il suo contributo per la qualificazione alla fase a gironi per la prossima Europa League, con 15 goal in campionato. Un'offerta così bassa da parte degli spagnoli potrebbe avere almeno due diverse spiegazioni. La strategia delInnanzitutto, il fatto che da Castellón non si siano sbilanciati più di tanto per trattenere l'attaccante colombiano potrebbe trovare una spiegazione logica negli ...