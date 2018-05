Il trailer di The Walking Dead 9 al Comic-Con 2018 | Enid erede di Maggie?

Remothered : Recensione - trailer e Gameplay : Quest’oggi vogliamo portarvi nel terrificante mondo di Remothered, condividendo con voi la nostra Recensione su gentile concessione dei suoi autori, anticipandovi che il titolo è disponibile su PC Steam, ma arriverà anche su PS4 e Xbox One nel corso dell’anno. Remothered Recensione Dalla geniale mente di Chris Darril nasce Remothered: Tormented Fathers, un horror che pone le sue radici in titoli come Silent ...

Le atmosfere lovecraftiane di The Sinking City in un nuovo imperdibile trailer : "Puoi sentire quella voce nella testa che diventa sempre più forte? Sono io. Questa non è l'ultima volta che parleremo". Questa la frase che accompagna il nuovo trailer di The Sinking City, interessante progetto di Frogwares, software house ucraina che negli ultimi anni si è fatta conoscere soprattutto per i videogiochi ambientati nell'universo di Sherlock Holmes.Il titolo è per molti versi ancora avvolto nel mistero ma sappiamo con certezza che ...

The Watchmaker : Recensione - trailer e Gameplay : Come un fulmine da levante a ponente cosi è stato il lancio su Steam di The Watchmaker, non ci stiamo riferendo alla celebre avventura grafica ma ad un platform molto particolare, ed oggi su gentile concessione di 1cpublishing, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. The Watchmaker Recensione The Watchmaker porta lo stesso ...

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

Upfront 2018-19 The CW i trailer di Streghe e All American : The CW è il network generalista in chiaro Americano più piccolo, destinato ad un pubblico più giovane, per questo più attento all'impatto social delle sue serie tv che agli ascolti live, grazie anche al remunerativo accordo con Netflix che porta sulla sua piattaforma le stagioni delle sue serie tv non appena concluse (negli Stati Uniti). Per questo può permettersi di aggiungere altre due ore di programmazione, arrivando a 12 settimanali, ...

Upfront 2018/19 ABC trailer di The Rookie - A Million Little Things - Grand Hotel e altri : ABC presenta un palinsesto che poggia su tre assi principali: le commedie familiari (con ben 10 serie tv di questo tipo in onda in autunno compresa Roseanne/Pappa e Ciccia), il giovedì di Shonda Rhimes ormai diventato famoso come #TGIT (Thank God It's Thursday), preservato confermando le quattro sue serie tv vista l'impossibilità di avere novità a causa del trasferimento di Rhimes a Netflix, e il successo della stagione scorsa The Good ...

L'avventura narrativa The Council sta per ricevere il secondo episodio : pubblicato il trailer di lancio per "Hide and Seek" : Big Bad Wolf e Focus Home Interactive hanno pubblicato il primo capitolo del loro gioco di avventura ad episodi, The Council, a marzo e ora, dopo The Mad Ones, continuano la storia con il secondo, intitolato Hide and Seek.Questo episodio è disponibile oggi per coloro che hanno acquistato il Season Pass di The Council, mentre coloro che stanno acquistando gli episodi individualmente dovranno aspettare fino al 17 maggio. Se non è già ovvio, il ...

Upfront 2018/19 Fox i trailer di Cool Kids - Last Man Standing e The Passage : Non è stata una presentazione dei palinsesti facile per FOX che nel pieno dell'incertezza che regna sulla 20th Century Fox Tv, lo studio televisivo cui il canale è legato ma da cui si staccherebbe in caso di acquisto del gruppo Fox da parte della Disney (vendita che non include la rete Tv), decide di concentrare proprio su produzioni 20th Tv il cuore del suo palinsesto.FOX ha fatto alcune mosse azzardate come le controverse cancellazioni ...

Primo video trailer di Pretty Little Liars The Perfectionists : lo spin-off ha ottenuto una prima stagione a metà : Il Primo video trailer di Pretty Little Liars The Perfectionists porta con sé un sorriso per i fan ma anche una notizie sconvolgente che riguarda proprio il numero degli episodi della prima stagione. Lo spin-off di Pretty Little Liars permetterà loro di vivere ancora come se niente, o quasi, fosse cambiato dopo la rivelazione sull'identità di A, ma così non sarà e avremo pochi episodi a disposizione per capirlo. Freeform ha rilasciato il ...

Il nuovo trailer di The Crew 2 presenta la Mercedes-Benz X-Class : PlayStation ha condiviso un nuovo trailer per il prossimo gioco di corse The Crew 2, annunciato qualche tempo fa insieme all'edizione speciale Motor Edition. Il nuovo video ci permette di scoprire un altro veicolo che sarà disponibile per i giocatori. Il trailer fa parte della Ubisoft's Motorsports Vehicle Series e presenta la Mercedes-Benz X-Class. Mentre altri filmati per altri veicoli hanno avuto luogo in un contesto più urbano, questo mostra ...

L’annuncio di Rage 2 oggi 14 maggio : Bethesda prepara un trailer? : Se, nei giorni scorsi, Bethesda ha stuzzicato i fan con dei possibili riferimenti a un secondo capitolo di Rage ma senza alcuna ufficialità concreta (una mossa che ha fatto "impazzire" tutti gli appassionati), finalmente possiamo star tranquilli, visto che, a quanto pare, il fantomatico annuncio avverrà proprio oggi, lunedì 14 maggio. Riassumiamo quanto anticipato da Bethesda e cosa possiamo aspettarci dall'annuncio di Rage 2. Nelle ultime ...

The Office Quest : Recensione - trailer e Gameplay : Dopo il debutto su iOS e Android avvenuto tempo fa, The Office Quest arriva anche su Steam, ed oggi su gentile concessione di Deemedya vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. The Office Quest Recensione The Office Quest è un’avventura punta e clicca, ambientata all’interno di uno strambo edificio. Dopo una ...

The Predator - primo Teaser trailer italiano del nuovo capitolo : Indietro 12 maggio 2018 2018-05-12T13:53:56+00:00 ROMA – Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città.Si amplia il franchise di Predator con il nuovo capitolo diretto da Shane Black “The Predator”.Soldato nel film originale del 1987, questa volta Black siede al timone della regia.La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche […] L'articolo The Predator, primo Teaser Trailer italiano ...

La nuova patch di Sea of Thieves è stata rimandata : arriverà la prossima settimana insieme al trailer dell'espansione The Hungering Deep : Se siete tra coloro che attendevano la nuova patch di Sea of Thieves oggi, purtroppo rimarrete delusi, poiché gli sviluppatori hanno comunicato che l'aggiornamento è stato rimandato.Come segnala VG247.com, il ritardo nella pubblicazione della patch è stato causato dalla comparsa imprevista di un bug nel codice della versione PC. Rare, quindi, ha deciso di prendersi un tempo maggiore per risolvere il problema e offrire un aggiornamento ...