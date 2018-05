Il sospiro di Visco nel giorno del caos sui mercati Le paure dei banchieri si chiamano

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) Quando dopo un'ora di lettura filata termina le sue Considerazioni finali, Ignazioalza lo sguardo verso la platea die imprenditori radunata a palazzo Koch. Si ferma un attimo e tira un: "Buon lavoro a tutti". Una presa d'atto del momento difficilissimo in cui versa il Paese, quasi un tentativo di esorcizzare la grande paura che proprio in quell'ora assumeva una dimensione ancora più grande: lo spread ai livelli del 2013. Uno dei giorni più difficili per l'Italia sui, l'allerta che ritorna massima. Il governatore è consapevole che un messaggio - fuori dal testo ufficiale del suo intervento - va dato e lo dà: "Non ci sono giustificazioni, se non emotive, per quello che sta succedendo oggi sui". Parte l'applauso, forte e lungo.È in quella frase del governatore e in quelle mani che applaudono che si suggella ...