Il segreto di Mimi Thorisson | la super food blogger

(Di martedì 29 maggio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair, in edicola fino al 30 maggio Nel polo gourmet di Caffè Vergnano, a Chieri, vicino a Torino, c’è gente indaffarata intorno alla cucina a vista. Sono una dozzina di persone e arrivano da Los Angeles, Minnesota, Australia per fare un corso di cucina piemontese. Bevono Barolo e seguono attenti le spiegazioni di, famosa, anche se la definizione è riduttiva.è una star dei social, con un sito, Manger, nato per gioco, e un account Instagram con 273 mila follower che la seguono davvero, un po’ perché la sua cucina è invogliante, un po’ perché lei è bella: alta e sottile come la mamma francese, con gli occhi allungati eredità del padre cinese.è riuscita a trasformare la casalinga madre di famiglia in un’immagine sensuale. E ce ne vuole, come ben sanno le donne intorno ai 45 anni. LEGGI ANCHELa ...