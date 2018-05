Il ritorno di Alessandro Casillo | «Dovevo solo prendere il diploma»

vanityfair

(Di martedì 29 maggio 2018) Ventidue anni tra pochi giorni, e molta maturità negli occhi di, il cantante che nel 2012 vinceva Sanremo Giovani, cantava canzoni romantiche, aveva il suo album secondo il classifica e con il suo ciuffo faceva battere più di un cuore delle giovani teenager che lo seguivano (e inseguivano) ovunque. Traguardi che oggi, in tempi di musica veloce, vengono chiamati successo. Eppure, quattro anni fa, la decisione di fermarsi. Non era quello che voleva. O meglio, non era quello che bastava. LEGGI ANCHE: «E ora voglio una ragazza (giusta)» Torna oggi, dopo una lunga pausa, con Ancora qui, brano che dichiara da subito “ora so chi sono”. Chi èoggi? «Una persona determinata. Ho voglia di fare, tantissimo», dice. Ma anche un “io che ho rovinato tutto” «perché avevo costruito qualcosa di grande e mi sono fermato. Non ho mai abbandonato chi mi segue. ...