Il programma di Radio City Milano 2018 con Ermal Meta | Fabrizio Moro | Emma Marrone e

Annalisa - Ermal Meta - Fabrizio Moro tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 con Emma Marrone e Lo Stato Sociale : il programma : Tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 figurano i vincitori in carica del Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Non sono gli unici artisti italiani attesi a Milano per la nuova edizione del Festival dedicato al mondo delle Radio. Tra i presenti, anche Lo Stato Sociale, secondi classificati nella stessa edizione del Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni. Dallo scorso Festival della Canzone Italiana anche Annalisa ...