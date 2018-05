Il principe Harry e Meghan Markle hanno dovuto cambiare destinazione per la luna di miele

Meghan Markle e principe Harry : George Clooney racconta la festa : Non è una novità che Meghan Markle e il Principe Harry abbiano avuto una festa intima alla Frogmore House alla fine della giornata del Royal Wedding . Solo 200 invitati - amici e parenti stretti - per ...

Roma - rimpianto Champions : ironia su Twitter e paragone con la ex del principe Harry : Un peccato non esserci, ma l'account Twitter della Roma in versione inglese la prende con filosofia e ci scherza su. Dopo la grande Champions League disputata dai giallorossi con la clamorosa rimonta ...

Meghan e Harry - il principe telefona all'ex fidanzata Chelsy : «Parole dolci...» : Ripensamenti in vista? A pochi giorni dalle nozze il principe Harry avrebbe chiamato la storica ex fidanzata Chelsy Davy, con la quale si sarebbe scambiato «Parole dolci». Ecco cosa...

Matrimonio reale - le rinunce di Meghan Markle : ecco cosa non potrà più fare la moglie del principe Harry : 1/31 AFP/LaPresse ...

Meghan Markle e Harry/ Ecco cosa non può fare la moglie del principe : tutti i divieti di corte : Meghan Markle e Harry, Ecco cosa non può fare la moglie del Principe: tutti i divieti di corte e perché lei dovrà anche inchinarsi di fronte a Kate Middleton, le regole d'oro.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 05:45:00 GMT)

principe Harry : ci sarebbe stata una telefonata strappalacrime alla ex prima del Royal Wedding : Lei è Chelsy Davy The post Principe Harry: ci sarebbe stata una telefonata strappalacrime alla ex prima del Royal Wedding appeared first on News Mtv Italia.

“Pronto Harry - sono io”. Oddio! La ex fidanzata Chelsy chiama il principe. Davvero emozionante : Tra i tanti volti che hanno animato il giorno dei giorni, il Royal Wedding, ce n’è uno che ha fatto il giro del mondo, animando meme sui social e scatenando l’ironia degli utenti. Tra una star e l’altra in passerella per il matrimonio di Harry e Meghan, infatti, era presente anche Chelsy Davy, la biondina ex fidanzata del principe con il quale è sempre rimasta in buoni rapporti al punto da finire nella lista degli ...

Il nuovo regalo del principe Harry a Meghan Markle : un bracciale di diamanti da 18mila sterline : Dal suo matrimonio di sabato, Meghan Markle li ha indossati il più possibile. Parliamo della sua collana d'oro di Cleave & Company e dello spettacolare anello di fidanzamento con diamanti regalatole da Harry. Ma da ieri, sembra che la collezione di gioielli della neoduchessa del Sussex si sia arricchita di un altro pezzo da novanta, almeno stando a quanto riportato dal Daily Mail.Alla festa per il 70esimo compleanno del principe ...

Meghan Markle al compleanno del principe Carlo - la prima uscita pubblica della neo moglie di Harry [GALLERY] : Meghan Markle alla sua prima uscita pubblica dopo il royal wedding, la bella neo sposina al compleanno del Principe Carlo: tutti i dettagli del suo outfit-- Meghan Markle sabato si è unita in matrimonio al Principe Harry. La neo duchessa di Sussex dopo aver sfoggiato il meraviglioso abito da sposa, firmato Givenchy, ha preso parte al primo evento pubblico nelle vesti di moglie di Harry d’Inghilterra. Come sempre l’attenzione si è calamitata ...

Royal Wedding : c’è qualcosa di strano nelle foto ufficiali del principe Harry e di Meghan Markle : Lo avevi notato? The post Royal Wedding: c’è qualcosa di strano nelle foto ufficiali del principe Harry e di Meghan Markle appeared first on News Mtv Italia.

Chi è Alexi Lubomirski - il principe fotografo scelto da Harry e Meghan : Alexi Lubomirski, nato in Inghilterra da madre anglo-peruviana e da padre franco-polacco, è il fotografo di moda scelto dal principe Harry e da Meghan per rendere immortali le immagini del loro royal wedding. Segni particolari? Animalista, vegano, belloccio e principe. Avete letto bene: il fotografo del matrimonio reale sarebbe lui stesso un principe, poiché imparentato con la famiglia reale polacca. Dunque, sarebbe più ...

principe Harry e Meghan Markle : il fotografo racconta la storia dello scatto più bello del Royal Wedding : Tra le tante immagini arrivate dal Royal Wedding, ce n'è una che è piaciuta a migliaia di persone nel mondo tanto che è diventata virale.Dopo essersi sposati nella cappella di San Giorgio, il Principe Harry e Meghan Markle hanno sfilato a bordo di una carrozza trainata da quattro cavalli. E il fotografo Yui Mok è riuscito a scattare una foto molto originale: i due sposi visti dall'alto, mentre si tengono per mano.--Yui Mok, entusiasta del ...

HARRY E MEGHAN MARKLE/ Dopo il matrimonio la prima uscita pubblica per i 70 del principe Carlo : Oggi ci sarà la prima apparizione pubblica degli sposi, principe HARRY e MEGHAN MARKLE, per il settantesimo compleanno del principe Carlo. Dopo, la coppia, partirà per il viaggio di nozze(pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:24:00 GMT)

principe Harry e Meghan Markle : ecco quale canzone hanno scelto per il primo ballo da sposi : Top! The post Principe Harry e Meghan Markle: ecco quale canzone hanno scelto per il primo ballo da sposi appeared first on News Mtv Italia.