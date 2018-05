huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il poliziotto Giovanni Piero Circonciso in divisa contro Mattarella: 'Sovranità sta decadendo, io non ci sto' https://t… - LeoWolf1992 : RT @HuffPostItalia: Il poliziotto Giovanni Piero Circonciso in divisa contro Mattarella: 'Sovranità sta decadendo, io non ci sto' https://t… - HuffPostItalia : Il poliziotto Giovanni Piero Circonciso in divisa contro Mattarella: 'Sovranità sta decadendo, io non ci sto' - BlitzQuotidiano : YOUTUBE Giovanni “Nanni” Circonciso, poliziotto a Catania, e il video di critiche a Mattarella… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Un attacco, inla massima istituzione, il presidente della Repubblica Sergio. In un video pubblicato su Facebook, ilsi scaglia inil capo dello Stato: "Chi dovrebbe dare l'esempio non lo sta facendo. Sta decadendo la sovranità del popolo italiano. Io non ci sto, protesto".Il video è diventato molto popolare sui social, prima di essere rimosso da Facebook. "Come ha detto qualcuno - continua l'agente - purtroppo a malincuore mi sto accorgendo che sta decadendo la sovranità del popolo italiano".commenta lo sviluppo della crisi istituzionale in corso: "Io, per quanto riguarda il mio umilissimo pensiero, non ci sto. Sicuramente sono una piccola fetta di un'istituzione dello Stato, però protesto perché mi sento di rappresentare ancora gli italiani".Nel post che ...