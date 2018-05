eurogamer

Il peculiare survival horror Beware si mostra in una demo. #beware

(Di martedì 29 maggio 2018) Pronti a mettervi al volante in una nebbiosa notte per affrontare tutte le vostre paure? Il, che è allo stesso tempo un gioco di guida, può essere finalmente provato grazie a una, disponibile nella pagina del gioco sulla piattaforma IndieDB.Insaremo al volante di un'automobile in una notte particolarmente buia e nebbiosa, incontrando sul nostro cammino dei figuri non proprio amichevoli. Come segnala RockPaperShotgun, l'obiettivo sarà quello di guidare esplorando il vasto mondo di gioco, raccogliendo informazioni e evitando gli antagonisti che tenteranno di fermarci. Potremo affrontarli e far scattare movimentati inseguimenti, o scegliere un approccio più furtivo superandoli senza che questi notino la nostra presenza.Che ne pensate di? Vi incuriosisce laformula del gioco? Scaricherete la?Read more…