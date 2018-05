Il Pd si mobilita anche nel Salento per sostenere Mattarella Intanto | D' Alema attacca

Hyundai lancia By Mobility - programma di mobilità anche per privati : ROMA - Il mondo dell'auto è in continua evoluzione, ma l'innovazione incalzante non passa soltanto attraverso tecnologie all'avanguardia, sistemi sempre più avanzati...

Banche - Abi : 9 milioni di clienti fanno operazioni in mobilità : Roma, 7 apr. , askanews, Sono oltre nove milioni in Italia le persone che fanno operazioni bancarie in mobilità. Lo afferma l'Abi, secondo cui aumentano in maniera sostenuta 'i clienti che entrano in ...

Formula E - il piano viabilità elaborato da Roma Servizi per la Mobilità anche grazie al Big Data di Infoblu : In occasione dell’E-Prix di Formula E del prossimo 14 aprile, all’Eur, Roma Servizi per la Mobilità ha realizzato il piano della viabilità per regolare l’afflusso e il deflusso dal circuito e decongestionare la circolazione stradale durante l’allestimento e lo smontaggio delle strutture. I flussi di traffico della zona sono stati studiati, e saranno continuamente controllati, grazie […]

Anche lo sport si mobilita per l'Avis : donazione speciale del Triathlon Foligno : Associazioni del territorio e donazione di sangue. Un connubbio che a Foligno sembra più che mai vincente. A rilanciare l'azione della sezione cittadina dell'Avis nelle ultime settimane sono stati due ...