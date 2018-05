Il no di Mattarella non basta

Sergio Mattarella non è un eversore ma un fedele servitore dello Stato : Il Presidente della Repubblica è Stato il garante della costituzione, non un eversore ma un fedele servitore dello Stato, dovremmo farcene una ragione e accettare che ha agito all'interno delle sue prerogative presidenziali.Continua a leggere

IMPEACHMENT Mattarella : ART. 90 COSTITUZIONE - COME FUNZIONA?/ Salvini : “non è guerra tra me e il Colle” : IMPEACHMENT per MATTARELLA: cos'è e COME funziona lo stato di accusa del presidente della Repubblica previsto dall'ART. 90 della COSTITUZIONE. Ecco la procedura: mancano le Giunte(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:32:00 GMT)

Di Maio e Salvini da Barbara d'Urso : <br>"Mattarella ha bocciato l'idea - non il ministro" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, persa l'opportunità di andare al governo, stanno invadendo giornali e tv con le loro dichiarazioni contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i "poteri forti" dell'Europa. Oggi sono stati ospiti di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", uno dopo l'altro a distanza di pochissimi minuti. Prima è toccato al leader del MoVimento 5 Stelle, poi a quello della Lega, ma i contenuti sono stati gli stessi ...

Salvini : 'Impeachment? Non è una guerra tra me e Mattarella' : "Domenica per me è stata una gran brutta giornata - ha poi detto alla D'Urso -. E' come se avessimo lavorato queste tre settimane per niente. Cosa succede adesso? Chiedetelo a Mattarella, che si è ...

Mattarella - il suo operato secondo il diritto costituzionale. Il prof : “La norma non esclude la sua scelta - ma è stato intempestivo” : Dopo il niet del Colle al cosiddetto governo del cambiamento volano schiaffi, insulti e pure brandelli di manuali di diritto costituzionale. Vengono citati e riprodotti in rete, non sempre a proposito, per bollare come “eversivo” o legittimo il rifiuto del Capo dello stato al ministro Paolo Savona proposto dall’esecutivo giallo-verde, decisione che lo ha fatto saltare all’ultimo dopo 80 giorni di faticose mediazioni. Ma che dicono poi questi ...

Salvini sconfessa Di Maio : “Non è una guerra tra me e Mattarella” : Matteo Salvini tira le orecchie all’ex alleato Luigi Di Maio. “L’impeachment al Presidente della Repubblica? Io faccio una cosa se

Bannon - Le Pen a Farage contro Mattarella/ Stop a governo M5s-Lega : “Colpo di Stato” : Bannon, Le Pen a Farage contro Mattarella dopo Stop a governo M5s-Lega: “Colpo di Stato”. Le reazioni dall'estero dei “sovranisti” dopo la decisione del Presidente della Repubblica(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:30:00 GMT)

Spiegel online elogia Mattarella : 'L'uomo che non si piega' : "L'uomo che non si piega": questo il titolo dell'edizione dello Spiegel online sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato viene descritto come un uomo dallo stile "sempre ...

Governo : Salvini - impeachment? Non è guerra tra me e Mattarella : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Io faccio una cosa se ne sono convinto e la studio. Non è una guerra Salvini-Mattarella”. Così Matteo Salvini, ospite di Pomeriggio cinque, a chi gli chiede dell’impeachment proposto da Fdi e da M5S contro il Presidente della Repubblica. L'articolo Governo: Salvini, impeachment? Non è guerra tra me e Mattarella sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Toninelli : “Mattarella ha violato Costituzione - ha dato un giudizio che non gli competeva” : “Stiamo parlamentarizzando un percorso di crisi istituzionale non causato dal Movimento cinque stelle, è stata violata la Costituzione, Mattarella ha dato un giudizio che non gli competeva, sovranità popolare spazzerà via establishment”. Lo ha detto il capogruppo del M5s Danilo Toninelli, parlando con i cronisti fuori dal Senato L'articolo Governo, Toninelli: “Mattarella ha violato Costituzione, ha dato un giudizio che non gli ...

Savona risponde a Mattarella : "Ho subito un grave torto - non avrei messo in discussione l'euro" : "Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall’euro e non a quelle che professo e che ho ripetuto nel mio...

Il sindaco di Lazzate toglie la foto di Mattarella dal suo ufficio : "Non ha rispettato il volere dei cittadini" : "Siamo molto arrabbiati. Il Quirinale non ha rispettato il volere dei cittadini, per questo ho tolto la foto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal mio ufficio dove ricevo i cittadini e celebro i matrimoni". Loredana Pizzi, sindaco di Lazzate – comune di 8mila abitanti in provincia di Monza e Brianza – è stata tra i primi amministratori locali ad aderire all'iniziativa lanciata da Paolo Grimoldi.Il deputato e ...

"Mattarella non può nominare i ministri" : il web contro il tweet di Toninelli : Il capogruppo M5s pubblica un estratto di un testo di diritto per attaccare il Quirinale ma viene subissato di critiche

'Mattarella non può nominare i ministri' : la bufala di Toninelli corre sul web : La pagina in questione trattava infatti un esempio particolare, cioè una situazione di maggioranza politica uscita dalle elezioni con il leader della coalizione nominato presidente del consiglio. In ...