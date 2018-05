Il ' no' di Mattarella a Savona | le reazioni del web e la posizione dei partiti

Caso Savona - Renzi : ‘Mattarella ha ascoltato molto Draghi e Visco’ Video : Il segretario del Pd, Matteo Renzi, avrebbe confidato ad alcuni fedelissimi che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella [Video], prima di dire no al governo M5S-Lega a causa della presenza di Paolo Savona come ministro dell’Economia, avrebbe consultato molte volte Mario Draghi e Ignazio Visco, rispettivamente governatore della Banca Centrale Europea BCE e della Banca d’Italia. Secondo il racconto del giornalista de Il Giornale, gia' ...

Savona sostiene di aver subito un "grave torto" da Mattarella : Il giorno dopo l'esplosione di una crisi istituzionale tra le più gravi della storia della Repubblica, Paolo Savona è l'uomo del momento. Il rifiuto di Sergio Mattarella di accettarne la nomina a ministro dell'Economia per via delle sue (presunte) posizioni euroscettiche ha costretto Giuseppe Conte a rimettere il mandato, trascinando il Paese verso nuove elezioni con Carlo Cottarelli nel ruolo di ...

Savona : da Mattarella "un grave torto" : 18.26 "Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall'euro e non a quelle che professo e che ho ripetuto nel mio comunicato, criticato dalla maggior parte dei media senza neanche illustrarne i contenuti". Così Paolo Savona, in una nota pubblicata su scenarieconomici.it."I veri europeisti sono quelli che stanno creando le condizioni per la fine dell'Ue o ...

Savona risponde a Mattarella : "Ho subito un grave torto - non avrei messo in discussione l'euro" : "Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall’euro e non a quelle che professo e che ho ripetuto nel mio...