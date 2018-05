Il mondo della musica piange il maestro Caruso

Parte Master Of Photography il primo talent show europeo sul mondo della fotografia - tra i giudici Oliviero Toscani : L’attesa terza stagione di Master Of Photography, primo talent show europeo sul mondo della fotografia, andrà in onda dal 29 maggio per 8 puntate, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Arte HD, canali 120 e 400 di Sky (e su Sky Uno HD alle 21.15), in contemporanea in 5 Paesi (Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria). Il programma, al quale Parteciperanno anche ospiti d’eccezione tra i quali i fotografi Sebastião Salgado, Franco ...

Ambiente : al mondo solo il 15% della plastica è riciclata : Soltanto il 15% dei rifiuti di plastica viene riciclato nel mondo. Il 25% viene bruciato in inceneritori o termovalorizzatori. Il restante 60% va in discarica, viene bruciato all’aperto (rilasciando inquinanti e gas serra) o finisce nell’Ambiente. Lo rivela un rapporto dell’Ocse sul mercato della plastica riciclata. Nell’Unione europea si ricicla il 30% in media dei rifiuti di plastica, negli Stati Uniti appena il 10%. Ma ...

A Infront la raccolta delle testate sportive di Bel Vivere - 'Il Mondo del Golf Today' e 'Sci-il mondo della Neve' - : [1] Il Mondo del Golf Today Infront diventa responsabile esclusivo della raccolta pubblicitaria delle due testate, sia per la carta stampata che per le rispettive piattaforme digitali. Il polo ...

mondoVI'/ Venerdì alla Saletta d'Arte Bar Lurisia l'inaugurazione della mostra di Bruno Capellino : La Saletta d'Arte Bar Lurisia di Mondovì inaugura Venerdì 1 giugno 2018 alle ore 18 , con apertura fino all'11 giugno, la mostra "Dalla Collezione S" delle recenti opere di pittura ad olio di Bruno ...

VATICANO - Il Card. Filoni apre l'Assemblea POM : "riqualificare evangelicamente la missione della Chiesa nel mondo di oggi" : ...particolari ad essere oneste e trasparenti nel raccogliere e consegnare integralmente il contributo che fedeli e pastori desiderano donare al Santo Padre per l'impegno di evangelizzazione del mondo ...

Il mondo sommerso della Blockchain : Con il successo delle criptovalute e l’avvento dell’era Fintech si sente spesso utilizzare il termine Blockchain, ma a cosa fa riferimento? Quali sono le opinioni in merito al mondo dell’economia sommersa che si nasconde dietro la tecnologia della “catena di blocchi? Per il prossimo futuro la Blockchain sarà implementata ulteriormente in altri comparti per facilitare l’interazione tra i vari utenti e favorire il recupero dei dati da ...

Canoa velocità - Coppa del mondo Duisburg 2018 : tutti i podi della terza giornata. Poche luci oltre ad Andrea Di Liberto : Nella terza ed ultima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità a Duisburg, disputate undici finali: in Finale A per l’Italia soltanto Andrea Domenico Di Liberto, che ha centrato il secondo posto nel K1 200 metri maschile. Finali B per Carlo Tacchini, nono assoluto nel C1 500 metri, mentre nel K1 200 metri Matteo Miglioli è 13°. Nel K4 500 metri tra gli uomini Andrea Schera, Nicola Ripamonti, Edoardo Chierini e ...

Martedì a Bologna la conferenza stampa di presentazione della tappa dei Campionati del mondo : Si terrà Martedì 29 Maggio 2018 alle ore 13.00 la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di Pallavolo a Bologna. L'evento si terrà presso la Sala Giunta Regionale di Via Aldo Moro 52 a ...

Indycar - 500 Miglia : la storia della corsa più veloce al mondo : La gara più massacrante al mondo è arrivata alla 102esima edizione. A dimostrazione che quel progetto nato d'istinto nel 1911, grazie ad alcuni imprenditori del settore delle auto, era valido. ...

Tiro a segno - Coppa del mondo Monaco di Baviera 2018 : Zublasing e Chelli a caccia della finale. Charheika re nella carabina 10 metri : Doppio assalto azzurro alla finale in una quarta giornata di gare molto intensa nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco. nella carabina tre posizioni femminile ci proverà domani Petra Zublasing che ha chiuso al quarto posto la seconda serie di qualificazioni (15mo punteggio complessivo ma vicinissimo alla zona finale) di una gara di livello stratosferico, visto che le prime due classificate, l’indiana Anjum Moudgil e la ...

Fye & Fennek - in 'Places' c'è il conflitto tra il mondo della tradizione e quello della modernità : ... a prescindere da dove sono nel mondo. Il singolo, "Places" anticipa ciò che arriverà con il nuovo album. Il duo, fan di contemporanei provocatori come Sylvan Esso, The Knife e Angus Julia Stone, ...

Savona sarebbe il ministro più anziano della storia repubblicana. E forse del mondo : La vita si espande, in quantità e qualità, come una galassia nell'universo. C'è qualcosa di cui stupirsi, allora, se si osa pensare di diventare ministri a ottant'anni? L'Italia invecchia: ce lo ha detto l'Istat pochi giorni fa, l'età della pensione è andata slittando con i recenti governi (ora chissà), e i capelli bianchi fanno meno paura, ai ...

Bob - svelato il calendario preliminare della Coppa del mondo : a febbraio spazio ai Mondiali di Whistler : Il calendario preliminare della Cdm di bob: otto appuntamenti che culminano con i Mondiali di Whistler del 25 febbraio-10 marzo La FIBT (Federazione Internazionale del bob e skeleton) ha presentato il calendario preliminare della prossima stagione di competizioni del bob che verrà votato nel corso del Congresso che si terrà a Roma alla fine di giugno. La Coppa del Mondo comincerà nella settimana dal 3 al 9 diccembre con un doppio appuntamento ...

Tiro a segno - Coppa del mondo Monaco di Baviera 2018 : bene gli azzurri nelle eliminatorie della carabina tre posizioni : Scattata a Monaco di Baviera la quarta tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: disputate oggi in Germania qualificazioni e finale della carabina 10 metri femminile, nonché le prime eliminatorie della carabina tre posizioni 50 metri maschile e della pistola 25 metri femminile. Nella finale della carabina 10 metri femminile vince la tiratrice di Cina Taipei Lin Ying-Shin con 250.3, che beffa per mezzo punto la cinese Wu Mingyang, mentre è ...