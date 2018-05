Il Miracolo di Niccolò Ammaniti termina stasera I 5 film per consolarsi

Niccolò Ammaniti presenta Il Miracolo al Salone del Libro dopo il boom di ascolti : “Ho lavorato notte e giorno per darle forma” : Il Miracolo rappresenta sicuramente un altro traguardo raggiunto dalla serialità italiana. Se un passo avanti, volenti o nolenti, era stato fatto con Gomorra, Niccolò Ammaniti è riuscito a sfondare una porta poco aperta nel nostro Paese portando il dark e il brivido anche nella serialità senza scadere nel banale. Tutto questo è Il Miracolo e il grande pubblico ha apprezzato il lavoro fatto da Niccolò Ammaniti noto a tutti per la meticolosità ...

Il Miracolo - ecco perché quella ideata da Niccolò Ammaniti è la serie tv dell’anno : La statua di una madonna piange sangue. Un gocciolio continuo, incessante, che riempie intere bacinelle. Le autorità di polizia che l’hanno trovata, dopo un blitz nel covo di un boss della ‘ndrangheta, non possono che affidarsi in totale segretezza al lavoro degli scienziati. Ma il responso è un mistero inspiegabile che mette in crisi, tra gli altri, un primo ministro ateo, un prete, e una biologa. Dopo aver visto Il Miracolo, dall’8 maggio 2018 ...

Il Miracolo arriva su Sky Atlantic HD la serie di Niccolò Ammaniti (anche in 4K su Sky Q) : Cosa accadrebbe alle nostre vite se ci trovassimo di fronte a un evento inspiegabile, ad un vero Miracolo? L’Italia è sulla soglia del referendum che può portarla fuori dall’Europa. In otto giorni quattro personaggi si trovano a contatto con l’evento più grande della loro esistenza, un evento che avrebbe il potere di cambiare il mondo e che cambierà per sempre le loro vite: una statuetta di plastica ...

«Il Miracolo» : la serie senza regole di Niccolò Ammaniti : «Un culo così non me lo sono mai fatto». Niccolò Ammaniti lo dice ridendo, mentre racconta la sua prima serie originale, Il Miracolo, su Sky Atlantic dall’8 maggio (i primi due episodi vanno in onda alle 21.15, in contemporanea anche su Sky Cinema Uno). LEGGI ANCHELe serie da vedere a maggio «Per la prima volta ho sentito che la macchina da presa poteva esprimere meglio quello che avevo in testa, dare più forza a quel sangue», spiega lo ...

