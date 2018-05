Il giornalista russo Arkady Babchenko | noto critico di Putin | è stato trovato morto a Kiev

Un giornalista russo che si stava occupando di mercenari russi in Siria è morto candendo dal balcone di casa sua : Maxim Borodin, un giornalista russo che si stava occupando delle morti dei mercenari russi in Siria, è morto dopo essere caduto dal balcone al quinto piano del suo appartamento di Ekaterinburg, una città con 1 milione e mezzo di abitanti The post Un giornalista russo che si stava occupando di mercenari russi in Siria è morto candendo dal balcone di casa sua appeared first on Il Post.