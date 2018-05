IL FULGORE DI DONY Su Rai 1 il film di Pupi Avati oggi | 29 maggio 2018

Il FULGORE di Dony - su Raiuno il film-tv di Pupi Avati : Pupi Avati torna in tv con un nuovo film che, sempre supportato dalla location della sua Bologna, affronta temi attuali dentro una società, come la nostra, sempre frenetica. Il fulgore di Dony , in onda questa sera alle 21:25 su Raiuno , è la storia di due giovani ragazzi e delle loro famiglie, incredule di fronte ad una scelta tanto coraggiosa quanto dolce.Il fulgore di Dony , la trama La protagonista è Donata Chesi (Greta Zuccheri ...

Il FULGORE di Dony - film stasera in tv 29 maggio : trama - curiosità - streaming : Il fulgore di Dony è il film stasera in tv martedì 29 maggio 2018 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola diretta da Pupi Avati ha come protagonisti Greta Zuccheri Montanari, Saul Nanni, Ambra Angiolini e Giulio Scarpati. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il fulgore di Dony, film stasera in tv: scheda GENERE: ...