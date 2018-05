Il creatore di PlayerUnknown' s Battlegrounds si sente pressato per il suo

eurogamer

: Il creatore di PlayerUnknown’s Battlegrounds teme che il suo prossimo titolo possa avere delle aspettative troppo e… - thexeon : Il creatore di PlayerUnknown’s Battlegrounds teme che il suo prossimo titolo possa avere delle aspettative troppo e… - VG247it : Il creatore di PlayerUnknown's Battlegrounds teme che il suo prossimo titolo possa avere d...… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Fortnite potrebbe aver rubato il suo trono e potrebbe essere al momento il gioco più popolare del mondo, ma non si può negare che'ssia effettivamente responsabile della moderna mania dei battle royale. Il titolo per PC e Xbox One ha trascorso tutto l'anno scorso battendo record, ed è stato proprio il suo successo che ha ispirato Epic con il suo Fortnite.Quindi, come ci siad essere il progenitore, anche se indirettamente, del gioco più popolare al mondo? Secondo Brendan "" Greene, ci si"pressati", perché dopo aver lanciato il suo miglior gioco, ora ildi PUBG è consapevole che le aspettative per il prossimo progetto sono molto alte.Ecco le sue parole riportate da Gamingbolt: "sì, temo il mio prossimo gioco, perché è il prossimo gioco di", ha detto ad EDGE in un'intervista. "E ci saranno gli occhi su di esso. ...