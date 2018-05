Il commissario Ue Oettinger | «I mercati insegneranno all' Italia a votare giusto»

"I mercati insegneranno agli italiani come votare". Dichiarazione choc del commissario Ue al Bilancio Oettinger : "I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto". Lo dice il commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger, secondo quanto anticipa su Twitter il giornalista Bernd Thomas Riegert, che ha intervistato il commissario Ue a Strasburgo per l'emittente Dwnews. L'integrale dell'intervista andrà in onda questa sera.Diverso il tono, molto più diplomatico, del commissario agli affari economici Pierre Moscovici: "Gli ...

Italexit - il commissario Ue Oettinger : 'Italia impossibile da salvare in caso di crisi' : In caso di una futura crisi dell' euro l' Italia sarebbe difficile da salvare. È il monito lanciato dal commissario per il bilancio dell'Ue, Gunther Oettinger , in un'intervista al gruppo editoriale ...