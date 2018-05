Il calciomercato si accende attorno ad Higuain | la bufala sull’Inter ed il pressing del

sportfair

(Di martedì 29 maggio 2018) Gonzaloal centro di numerose chiacchiere di, più o meno fondate: ecco le ultime indiscrezioni sul Pipita della Juventus Gonzaloha terminato l’ennesima stagione vincente in casa Juventus. Un’annata tra alti e bassi, ma comunque proficua per il talento argentino che ha conquistato la convocazione per i Mondiali con la maglia della sua Nazionale. In chiaveperò, diverse vocial suo conto stanno circolando in queste ore. Alcune sono annoverabili come classiche bufale di, altre invece sembrano essere più veritiere. La notizia che parla di uno scambio con Icardi, più 50 milioni in favore dell’Inter, sembra essere quantomeno folle. Molto più fondate le voci che arrivano dalla Premier League. Il Chelsea, secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, potrebbe prendere Maurizio Sarri in panchina ed in tal ...