I misteri del mare narrati da una viaggiatrice d' acqua

La Cina lancia Queqiao : La sonda che svelerà il lato oscuro della Luna e i suoi misteri : La Cina lancia Queqiao: La sonda che svelerà il lato oscuro della Luna e i suoi misteri Il lato oscuro della Luna ha sempre suscitato molto interesse da parte di,Scienziati, Astronomi, e anche dagli Ufologi. È un mistero che ci portiamo dietro da molti anni : cosa c’è nella parte oscura della Luna? Per quanto gli astronomi ci offrano una risposta scientifica, in molti continuano a credere che la parte che non si volta mai verso la Terra ...

Giuseppe Conte - la ex moglie ‘misteriosa’ del premier incaricato. Chi è e perché il nome di Valentina suscita diverse ‘fantasie’ : “È sua figlia” : Un nome un po’ a sorpresa, venuto alla luce dopo giorni e giorni di trattative serrate e dopo che altri candidati erano stati prima proposti e poi puntualmente bocciati nel confronto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader delle due forze politiche che si sono prese l’impegno di formare il nuovo governo e scegliere un premier condiviso. Alla fine l’incarico è andato a lui, Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula, un ...

M DI MICHELE SANTORO/ Anticipazioni 24 maggio : i misteri del memoriale di Aldo Moro : M di MICHELE SANTORO torna in onda oggi, giovedì 24 maggio, in prima serata su Raitre con la terza puntata dedicata al memoriale di Aldo Moro e all'omicidio di Pecorelli.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:34:00 GMT)

Fortnite : a sorpresa spunta il misterioso zaino "Tracciatore dell'Occhio della Tempesta" : Il nuovo content update (il 4.2) di Fortnite pubblicato nella giornata di ieri a quanto pare non ha solo introdotto il tanto atteso jetpack e altre novità ma ha anche aggiunto un oggetto che non avrebbe dovuto essere disponibile e su cui Epic Games starebbe ancora lavorando.Lo zaino "Tracciatore dell'Occhio della Tempesta" (Eye of the Storm Tracker) ha, come riportato da VG247.com, fatto la propria comparsa attirando l'attenzione di parecchi ...

Nipah : cos'è il nuovo misterioso virus dei pipistrelli della frutta : In natura esistono moltissimi virus e batteri. La maggior parte di questi agenti infettivi risultano innocui per l'uomo. Tuttavia, in particolare alcuni ceppi virali, possono infettare anche l'essere umano. D'altronde i virus pur disponendo di un codice genetico non sono in grado di riprodursi in maniera autonoma, pertanto possono farlo solo all'interno di una cellula ospite. Va inoltre considerato che mentre nei confronti dei batteri disponiamo ...

Uccide figlia di 10 anni e si suicida - i tanti misteri della tragedia di Chieti : "Una famiglia normalissima, sana e di buoni principi”, così parenti amici descrivono il nucleo familiare di Fausto Filippone, il 49enne che si è lanciato nel vuoto da un ponte sull’autostrada A14, nello stesso posto in cui in precedenza aveva gettato la propria figlia Ludovica e dopo aver assistito alla misteriosa caduta dal balcone di casa della moglie.Continua a leggere

Orrore a Francavilla - lancia bambina da viadotto dell’A14 e minaccia di buttarsi giù. Stamattina la misteriosa morte della compagna e madre della piccola : 1/4 ...

“Ecco da dove vengono”. Risolto il mistero dei “piedi mozzati” : parti del corpo di misteriose vittime erano apparse in riva al mare - tra l’orrore dei bagnanti. Ora - finalmente - la soluzione a un caso davvero agghiacciante : Uno dei casi che aveva inquietato di più la stampa e gli utenti di tutto il mondo nel corso degli ultimi anni, un mistero a tinte horror Risolto soltanto ora. Tutto è successo in Canada, a Vancouver, dove per dieci lunghi anni la polizia si è trovata a fare i conti con la storia dei “piedi mozzati”. L’ultimo avvistamento risaliva a qualche mese fa, quando passeggiando in spiaggia con il suo cane un uomo si era imbattuto ...

Tesla - Un misterioso modello appare in video : Mentre le linee di montaggio della fabbrica di Fremont continuano a sfornare sempre più Model 3, seppur con volumi inferiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalla Casa, i tecnici della Tesla non si sono seduti sugli allori e stanno continuando a sviluppare i modelli elettrici attesi per i prossimi anni. Tra questi, oltre alle Model Y, Roadster e al Semi, potrebbe esserci anche la misteriosa vettura mostrata nell'ultimo filmato ufficiale ...

ALDO MORO - TRA misteri E DELITTO : I 40 ANNI DI VIA CAETANI/ Mattarella - “capì l’imbarbarimento della politica” : Omicidio ALDO MORO, 40 ANNI fa ritrovamento in Via CAETANI a Roma: tra MISTERI, Br e accuse. Gentiloni, "suo DELITTO pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:10:00 GMT)

Tutti i falsi misteri del caso Moro : A quarant'anni dall'uccisione del presidente della DC, è ancora difficile raccontare la sua storia senza immaginare teorie del complotto: ma di "misteri" in realtà ce ne sono pochissimi The post Tutti i falsi misteri del caso Moro appeared first on Il Post.

