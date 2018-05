' I mercati insegneranno agli italiani a votare' Bufera sul commissario Ue Oettinger

“I mercati insegneranno agli italiani a votare”. Bufera per un tweet sul commissario Ue Oettinger : «Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti». È quello che avrebbe detto il commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger, secondo un tweet di Bernd Thomas Riegert, che anticipa sul social network i contenuti di un’intervista per Deutsche Welle, l’emittente pubblica tedesca. ...

Commissario Ue Oettinger : "I mercati insegneranno agli italiani a votare" : Per una volta i politici italiani si trovano uniti e compatti: è successo oggi quando sono state diffuse delle dichiarazioni del Commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger, tedesco, che ha detto:"I mercati insegneranno agli italiani a votare nella maniera giusta"Spiegando che lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti. Questa frase è stata detta nel corso di un'intervista a una tv ...

Il commissario Ue Oettinger non ha mai detto : «I mercati insegneranno agli italiani a votare» : Il commissario Ue Oettinger non ha mai detto che "i mercati insegneranno all'Italia a votare". Questa frase, che sta scatenando le polemiche dlela politica, è in realtà solo la sintesi del giornalista che lo ha intervistato e che ha riportato questa frase su Twitter. , Aggiornamento in corso,

“mercati vi insegneranno a votare” - bufera su commissario Ue : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – E’ bufera sul commissario europeo al Bilancio Guenther Oettinger. “I mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta” ha detto in un’intervista al corrispondente di DwNews a Strasburgo, secondo quanto si legge sull’account Twitter dello stesso Bernd Thomas Riegert. L’intervista sarà trasmessa questa sera alle 21.“Abbiamo fiducia nel presidente italiano, ...

