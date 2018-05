“I gruppi sanguigni determinano la personalità” : non è proprio una bufala - ma quasi : (Foto: Bsip/Getty Images) La si potrebbe definire ematoastrologia, e in giapponese si chiama ketsuekigata. È quella branca a metà strada tra la psicologia spiccia tipica delle chiacchiere da bar e un oroscopo mezzo razzista, a cui si aggiunge una millantata base scientifica legata agli antigeni presenti sulla superficie dei globuli rossi. Ossia, per farla breve, al gruppo sanguigno. Senza entrare nel merito di tutto il processo storico che ha ...