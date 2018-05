I commenti dei nostri giornalisti sulla relazione annuale di Bankitalia e il parere di

Pensioni 2018 focus oggi 17 maggio : i commenti dei tecnici - la Q100 è un errore? Video : Nelle ultime ore è tornato ad accendersi il dibattito sulla flessibilita' previdenziale e su quale sia il migliore strumento per ottenerla. La proposta allo studio di Lega e Movimento 5 Stelle per il programma di un possibile governo congiunto passa per la cosiddetta quota 100 [Video], ovvero per la possibilita' di ottenere la quiescenza sommando l'eta' anagrafica e l'anzianita' di contribuzione. Un'opzione di uscita che di fatto potrebbe ...

Massarosa approva il bilancio 2017 : i commenti dei gruppi di maggioranza : Noi troviamo questo atteggiamento disonorevole, e per niente coerente perché poi, cercando inutilmente di recuperare in calcio d'angolo, Alberto Coluccini in diretta streaming ha perfino dato in ...

Einar Ortiz ad Amici 2018 ascolta i commenti dei docenti : i consigli di Rudy Zerbi - Di Francesco - Paola Turci e Giusy Ferreri (video) : Einar Ortiz ad Amici 2018 è stato sottoposto ad una dura prova nel corso della puntata numero 4 del serale. A puntata chiusa, i docenti del programma registrano alcuni messaggi per lui, mostrati nella casetta blu nelle scorse ore. Giusy Ferreri si dice dispiaciuta di averlo visto in quella "situazione difficile e piena di tensione" ed aggiunge: "Nelle puntate precedenti ho notato che eri riuscito ad abbandonare paure e tensioni, eri più ...

Un nuovo video di Code Vein ci mostra sequenze di gameplay e i commenti dei fan : Bandai Namco, dopo aver svelato nuove informazioni su caratteristiche e personaggi di Code Vein, ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo action-RPG souls-like.Come riporta Dualshockers, il video mostra un po' di brutale gameplay, inclusi diversi incontri contro quelli che sembrano dei miniboss. Oltre al gameplay, possiamo vedere e ascoltare i commenti estremamente entusiastici da parte dei partecipanti a PAX East, che hanno avuto la ...

Andrea Damante traditore seriale?/ Dai commenti di Giulia De Lellis alle rivelazioni dei fan : i rumors : Andrea Damante traditore seriale? Alcuni fan ne sono sicuri e raccontano le sue notti in discoteca lontano da Giulia De Lellis, si tratta della verità oppure no?(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:59:00 GMT)

“Brava!”. Ed è boom di like per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea Damante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...

Giorgia ricorda Alex Baroni/ A 16 anni dalla morte - i commenti dei fan elogiano lo straordinario artista : Giorgia ha ricominciato, ha preso in mano la sua vita ma da allora sono passati 16 anni e il ricordo di Alex Baroni torna ogni anno e stravolge e sconvolge anche i suoi fan.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:35:00 GMT)

“Adesso finitela!”. Ermal Meta furioso - esplode Amici. Siamo solo alla prima puntata del serale e l’atmosfera è già bollente. Stanco dei commenti - il cantante scende in difesa del suo pupillo. Parole pesantissime : Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato ...

Irama canta E penso a te di Lucio Battisti (video) : i commenti dei giudici - dalla Amoroso a Ermal Meta : Irama canta E penso a te di Lucio Battisti al serale di Amici di Maria De Filippi. Durante la prima puntata di sabato 7 aprile, Irama si è esibito due volte: la prima sulle note del singolo inedito Che ne sai, la seconda su uno storico successo di Lucio Battisti, E penso a te. Irama canta E penso a te di Lucio Battisti nel corso della seconda fase, nell'ultima prova di canto contro Biondo della squadra blu che ha proposto una interpretazione ...