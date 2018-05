I 22 trolley più belli per un weekend di inizio estate

vanityfair

: RT @GREISON_ANATOMY: Treno, again. Sono mesi che vivo sui treni. Potrei fare dei grafici con i tempi morti dei controllori; la percentuale… - BuonAndrew : RT @GREISON_ANATOMY: Treno, again. Sono mesi che vivo sui treni. Potrei fare dei grafici con i tempi morti dei controllori; la percentuale… - GREISON_ANATOMY : Treno, again. Sono mesi che vivo sui treni. Potrei fare dei grafici con i tempi morti dei controllori; la percentua… - poiotta : #donnad#Megabloks #crescereallagrande Ecco il trolley Megabloks con cui ci siamo divertite un mondo. Una valigia co… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Il conto alla rovescia inzia già il lunedì mattina. Meno cinque. E prosegue per tutta la settimana, giorno dopo giorno. Meno quattro, meno tre… Fino ad arrivare allo scattare delle 18 di venerdì, quando le grandi città inziano a svuotarsi, e i «reclusi» delle metropoli si dirigono, anche solo per 48 ore, verso lidi più ameni. Si dirigono potrebbe anche essere tradotto con un «fuggono precipitosamente». LEGGI ANCHEZaino in spalla: i 15 più cool del momento Con l’arrivo della bella stagione, il week end assume tutta la valenza di una salvifica boccata d’ossigeno grazie alla quale poter poi affrontare serenamente, o quasi, la settimana a seguire. Qualunque sia la meta presa d’assalto: mare, montagna, collina, città d’arte o capitali europee. Non importa. Quello che importa è poter evadere e, finalmente, respirare. LEGGI ANCHETutte le mete e le idee per un week ...