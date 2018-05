Huawei P10 Lite Vodafone si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza Android di maggio

Huawei P10 e P10 Plus si aggiornano con patch di sicurezza di maggio e “Sblocco con il sorriso” : Huawei P10 e P10 Plus, i top di gamma 2017 del produttore cinese, si apprestano a ricevere un nuovo aggiornamento software: l'update risulta già in distribuzione e porta in dote le patch di sicurezza del mese di maggio 2018 e la nuova feature di "Sblocco con il sorriso", ovvero il sempre più diffuso Face Unlock. L'articolo Huawei P10 e P10 Plus si aggiornano con patch di sicurezza di maggio e “Sblocco con il sorriso” proviene da ...

Grosse novità per Huawei P10 e P10 Plus dal 29 maggio : aggiornamento B369 con Face Unlock : Emergono alcune importanti novità in queste per coloro che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei P10, o in alternativa un Huawei P10 Plus, alla luce di alcune segnalazioni apparse sui social tra ieri sera ed oggi 29 maggio. Sto parlando del rilascio del doppio aggiornamento B369, che a conti fatti conferma le indiscrezioni riportate su queste pagine pochi giorni fa e non si limita ad assicurare al pubblico la semplice patch di ...

Analisi Huawei P10 Lite no brand e Vodafone con aggiornamento B209 e B141 : quali problemi? : Non è ancora tempo di sparare sentenze per i vari Huawei P10 Lite no brand e marchiati Vodafone che in questi giorni hanno ricevuto il doppio aggiornamento B209 e B141, entrambi relativi alla patch di maggio, ma qualche considerazione più a freddo la si può già fare. Come stanno le cose oggi 26 maggio per chi intende procedere con il download o per chi lo ha già fatto? Proviamo a ricapitolare punti di forza e di debolezza del doppio pacchetto ...

Bel colpo l’aggiornamento B141 su Huawei P10 Lite Vodafone : batteria e RAM al top? : Ottime notizie per tutti i possessori di un Huawei P10 Lite Vodafone. Il pacchetto B141 in distribuzione da un paio di giorni sembra aver "ringiovanito" il device, con una migliorata batteria e pure gestione della RAM. Difficile davvero pretendere di più insomma. Dettagliamo il firmware in distribuzione in Italia da circa 48 ore. Sentiamo davvero di consigliare il nuovo pacchetto pensato per il Huawei P10 Lite Vodafone per almeno tre motivi. ...

Ulteriori segnalazioni per Huawei P10 Lite con aggiornamento B209 e primi feedback : Occorre un nuovo punto della situazione oggi 22 maggio per i tanti utenti che qui in Italia hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite. Lo premetto, al momento non ci sono ancora novità per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, nemmeno dal punto di vista della beta di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. Tuttavia, qualcosa inizia a muoversi in merito a quella che sulla carta sarà l'ultima patch prima del ...

Due motivi per installare subito su Huawei P10 Lite l’ultimo aggiornamento : Sta arrivando in queste settimane, qui in Italia, l'aggiornamento di aprile per Huawei P10 Lite. Si tratta a conti fatti della seconda patch di questa tornata, non a caso in grado di fare il suo esordio solo nella prima metà di maggio. Dopo aver fatto una prima apparizione a bordo dei modelli brandizzati Vodafone, in quel caso con la sigla B140, oggi 20 maggio riteniamo doveroso fare il punto della situazione anche per gli utenti che non hanno ...

Ecco Face Unlock su Huawei P10 e P10 Plus : aggiornamento B369 sullo sfondo : Non cala l'intensità di Huawei P10 e P10 Plus, per cui la distribuzione software prosegue relativamente all'aggiornamento B369, che, tra le altre migliorie, aggiunge la tanto attesa tecnologia Face Unlock (riconoscimento facciale per lo sblocco immediato del dispositivo), oltre che la patch di sicurezza del mese di maggio. I pacchetti rispettivi, basati su Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0, si rivolgono ai seguenti modelli: VTR-L29/VTR-L09 e ...

Un premio anche per Huawei P10 Lite dual SIM : sta arrivando l’aggiornamento B210 : Non se ne parlava da un po', ma da oggi 18 maggio è possibile imbattersi nell'aggiornamento B210 per Huawei P10 Lite dual SIM. Benché sia da sempre una versione estremamente popolare in Italia e nel resto d'Europa, lo smartphone non sempre ha ricevuto pacchetti software tempestivi rispetto alla variante "base", ma a quanto pare con la patch di maggio siamo andati praticamente di pari passo. Ecco dunque che l'occasione si rivela utile per capire ...

Segnalato per Huawei P10 Lite l’aggiornamento B209 : cosa dobbiamo aspettarci? : Nel corso degli ultimi giorni, parlando di Huawei P10 Lite, ci si sofferma quasi esclusivamente sulla questione relativa al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo. L'avvio del programma beta anche in Italia, pur considerando tutte le limitazioni del caso che ho deciso di affrontare con un apposito articolo lo scorso fine settimana, ha monopolizzato qualsiasi discorso riguardante l'evoluzione software di uno smartphone molto apprezzato dal ...

Tabella tempi aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 - P10 Lite e Mate 10 Lite : nota ufficiale in Europa : A quando l'aggiornamento definitivo Oreo su Huawei P8 Lite 2017, P10 Lite e pure Mate 10 Lite? Per le tre serie Lite sono in molti ad attendere Android 8.0 dopo l'avvio dei rispettivi programmi beta, ai quali tuttavia non hanno potuto partecipare tutti i possessori per il numero di posti limitati ma pure per la questione dei device brandizzati non interessati dai test. Grazie ad un nuovo feedback appena ottenuto, possiamo oggi fornirvi i tempi ...

Chiarimenti su Huawei P10 Lite con aggiornamento Oreo beta tra feedback e disponibilità : Si è creato un vero e proprio caso, negli ultimi giorni, attorno ad uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Tutto ruota attorno alla beta relativa all'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, se si pensa che per altri device del produttore appartenenti alla medesima fascia ormai siamo in una fase avanzata per questo processo. Come stanno le cose arrivati ad oggi 13 maggio? Giusto chiarire alcuni concetti, in modo che tutti ...

Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio : Moto G5s - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy Note 8 e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 11 maggio su store online sono: LG V30, Huawei P10 Lite, Xiaomi Redmi 5 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Motorola Moto G5s. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio: Moto G5s, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei P10 Lite aspettando Android Oreo arrivano le offerte a prezzo sottocosto : Vi segnaliamo l’arrivo di interessanti offerte a prezzo sottocosto per l’Huawei P10 Lite in due volantini della grande distribuzione organizzata: ecco dove e quando.Qualche giorno fa vi avevamo informati che Huawei ha iniziato a lavorare seriamente, grazie ad una beta pubblica, sull’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 per il modello P10 Lite.Questo farà sicuramente contenti tutti i consumatori italiani ...

Occasioni volantino Mediaworld : prezzo Huawei P10 Lite - Mate 10 Lite e iPhone 8 sottocosto : Da non perdere il nuovissimo volantino Mediaworld che punta ad abbassare il prezzo Huawei P10 Lite, del Mate 10 Lite ma anche del recentissimo iPhone 8 in particolar modo. Questo è infatti il tris di Occasioni speciali esaminate dalla nostra redazione che spiccano sulle vendite promozionali dei prossimi 10 giorni. Vediamole nel dettaglio per capire quanto siano convenienti. Con il prezzo Huawei P10 Lite sul volantino Mediaworld valido da ...