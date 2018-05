Ho anche dei difetti | Amedeo Preziosi | Riccardo Dose | Awed | Testo | Audio | MP3

Kylie Minogue a 50 anni bellezza galattica anche meglio dei tempi d'oro di Love at first sight : Kylie sexiness a pacchi formato mignon, ma anche regale e bon ton agli spettacoli organizzati da Buckingham Palace con Sua Maestà in prima fila, perché anche se australiana al 100% dal 2011 dopo ...

Fiducia dei consumatori in caduta - giù anche le imprese : A maggio il clima di Fiducia dei consumatori segna un 'marcato' calo: da 116,9 a 113,7. Lo rileva l'Istat. È il livello più basso da settembre. Sul ribasso, che 'interrompe la sostanziale tenuta' dei ...

anche cani e gatti a rischio hacker - le falle dei collari Gps : L’Internet delle cose, ovvero degli accessori dotati di una connessione, non aumenta il ‘perimetro digitale’ dei soli cittadini, ma Anche dei loro animali domestici. I ricercatori di Kaspersky Lab hanno scoperto delle vulnerabilità in una serie di pet tracker (dispositivi Gps per il tracciamento degli animali), che consentirebbero a un intruso informatico di entrare in possesso dei dati contenuti nei dispositivi. I ...

Il compito di sostenere i figli anche nelle vacanze dei sogni : Uno è trasformare la promessa di un 'mondo migliore' in minaccia di condizioni peggiori e spingere l'acceleratore sulla paura: 'Questo comportamento è diffuso anche tra numerosi professori, ...

Turchia - la lira in caduta libera rispetto al dollaro : così aumenta il peso dei debiti con l’estero e rischia anche l’economia : Sono giornate di fuoco per la lira turca, calata a picco del 17% nei confronti del dollaro in sole due settimane. Se calcolata da inizio anno la perdita di valore rispetto al biglietto verde è del 25%. Una dinamica molto pericolosa per un Paese fortemente indebitato con l’estero dove le sole imprese private hanno in essere finanziamenti in dollari per 295 miliardi. Se il valore della moneta americana aumenta diventa più oneroso rimborsare questi ...

I patiti dei gadget : padri - figli nipoti e anche quelli che hanno scritto l'inno : Al di là dei cappellini, delle T-shirt, delle magliette e di tutti gli altri capi di abbigliamento e gadget che caratterizzano il fan '100% Vasco', esiste una vastissima categoria di 'insospettabili' ...

Powerless - anche il mondo dei supereroi può far ridere : Persino i supereroi hanno dei cugini poco dotati. Tuttavia, quando ti chiami Bruce Wayne e il mondo intero ti conosce come Batman, può capitare che il cugino in questione si ritrovi tra le mani una divisione tecnologica di sviluppo e ricerca di enorme importanza per l’umanità. Del resto, in un pianeta devastato dagli immani scontri tra buoni e cattivi, c’è da salvaguardare l’incolumità dei poveri abitanti di quell’ammasso di rocce che chiamiamo ...

Paolo Savona - nomina ministero Economia : è scontro/ anche Boccia - Pd - approva : "Uno dei migliori economisti" : Paolo Savona, nomina ministero Economia: è scontro. Boccia del Pd difende il professore scelto da Lega e M5s: "Uno dei migliori economisti'.

Risparmiatori truffati - sul tavolo del prossimo governo il nodo dei risarcimenti anche ai piccoli azionisti : Il risarcimento dei Risparmiatori “espropriati” anche attraverso “l’utilizzo effettivo di risorse, come da legge vigente, provenienti da assicurazioni e polizze dormienti“. Ma anche l’allargamento della platea di quanto hanno diritto a un risarcimento, “anche parziale”, ai “piccoli azionisti delle banche oggetto di risoluzione“. Il contratto di governo sottoscritto da Lega e M5s dedica ...

Pechino Express - pubblicati i nomi del cast : ci sono anche ex naufraghi dell'Isola dei Famosi : I nomi dei prossimi partecipanti di Pechino Express si svelano poco a poco. Se ieri le indiscrezioni riguardavano solo due dei concorrenti, oggi la lista si allunga e Spy ha pubblicato i componenti di ...

Banche - sì dell' Ecofin alla riduzione dei rischi. L'Italia si astiene : Politica europea. Via libera dall''Ecofin al "pacchetto bancario" pensato per ridurre i rischi. La maggior parte dei ministri europei dice sì, mentre Italia e Grecia si astengono. Tra le novità, l'...

Battlefield V : in neanche 24 ore il reveal trailer su YouTube incassa il triplo dei dislike di quello di Battlefield 1 : Nella serata di ieri si è svolto il tanto atteso reveal mondiale di Battlefield V, il nuovo capitolo della serie di sparatutto firmata da DICE e da EA che si ambienterà nella seconda guerra mondiale. Come vi avevamo già raccontato questa mattina, sembra che la community non abbia apprezzato il reveal trailer trasmesso durante l'evento, per molti troppo lontano dalle atmosfere che hanno caratterizzato gli ultimi episodi del franchise.A conferma ...