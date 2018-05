Harry Styles ha mostrato le sue doti da giocoliere durante il concerto di Rio de Janeiro

Harry Styles in Cile impazzisce con il nome di una fan : “Per l’amor del cielo - ti chiamerò Santiago!” (video) : Sembra una maledizione quella dei nomi delle fan per il giovane cantautore inglese: la sera di venerdì 25 maggio, Harry Styles in Cile si è esibito alla Movistar Arena di Santiago, per la seconda data del Live On Tour 2018 in Sud America. Come suo solito, durante il concerto Harry si è divertito ad interagire con il suo pubblico: il rito, durante il suo tour, è quello di festeggiare i compleanni delle fan accorse ai suoi concerti, immancabili ...

Harry Styles in concerto a Buenos Aires - l’invito a una fan rimasta senza biglietto : “Nessun problema - ti facciamo entrare” (foto e video) : Harry Styles in concerto a Buenos Aires per la prima data del tour in Sud America: dopo il successo della tournée in Europa e in Asia, è tempo per il giovane cantautore britannico di calcare i palchi del Nord e Sud America. La sera scorsa, il debutto in Argentina alla DirectTv Arena di Buenos Aires. Durante la permanenza nella capitale argentina, Harry Styles ha incontrato nei pressi di un locale una giovane fan, Anna, purtroppo rimasta senza ...

Harry Styles : vogliamo parlare di quanto è stilosa la sua band? : Ma Harry non è da solo nella missione di offrire agli spettatori uno degli spettacoli più eccentrici ed eleganti che abbiano mai visto: i membri della sua band sono altrettanto stilosi . Ed è di ...

Harry Styles al matrimonio reale? Il cantante special guest del ricevimento di Harry e Meghan : Harry Styles al matrimonio reale come special guest? Secondo quanto riportato nella serata di lunedì 21 maggio dal magazine statunitense Bustle, tra gli ospiti del matrimonio reale vi era anche il cantautore britannico Harry Styles. Impossibile trovare una conferma attraverso fotografie o video amatoriali, in quanto durante il ricevimento di sabato sera scorso è stato vietato l'utilizzo di qualsiasi dispositivo. Eppure, in pausa per alcuni ...

Harry Styles : il cantante produrrà una serie sulla sua vita con gli One Direction : "Happy Together" The post Harry Styles: il cantante produrrà una serie sulla sua vita con gli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

Happy Together - la serie tv prodotta da Harry Styles basata su fatti realmente accaduti : le ultime indiscrezioni : Si intitola Happy Together, la serie tv prodotta da Harry Styles insieme all'amico e (ora) collega Ben Winston. Stando alle ultime dichiarazioni da parte del produttore e di uno dei protagonisti dello show (Stevens West), tratterà davvero di un'esperienza personale dei due produttori esecutivi! Il debutto di Happy Together è previsto in autunno e a quanto si apprende alcuni episodi della serie tv sono stati girati. Stando alle ultime ...

Harry Styles celebra un anno del suo primo album solista con un post tutto dedicato ai fan : Dai un'occhiata qui! The post Harry Styles celebra un anno del suo primo album solista con un post tutto dedicato ai fan appeared first on News Mtv Italia.

In arrivo una serie tv prodotta da Harry Styles - un nuovo ruolo per il cantante dopo Dunkirk e il tour mondiale : È in arrivo su CBS una serie tv prodotta da Harry Styles! Per il cantante ed attore inglese è in programma una nuova esperienza nel mondo del cinema e dello spettacolo, questa volta nel ruolo di produttore esecutivo. dopo il ruolo nel successo cinematografico di Christopher Nolan Dunkirk, Harry Styles produrrà una serie televisiva di CBS, il cui protagonista sarà Damon Wayans Jr. Lo show non ha ancora un titolo, ma arriverà sugli schermi ...

Harry Styles regala il suo primo Brit Award per Sign Of The Times a Olly Murs (video) : Con lo stupore di tutti i fan, Harry Styles regala il suo primo Brit Award al cantante Olly Murs! Attraverso i propri canali social, Olly Murs ha fatto sapere ai propri fan e followers di aver ricevuto un regalo molto speciale.. proprio dall'amico e collega Harry Styles. Lo scorso febbraio a Londra si sono tenuti i Brit Music Awards 2018, i premi della musica inglese ed internazionale. Tanti artisti sul palco, sia per le performance che per ...

Harry Styles in Giappone parla con una fan incinta e le suggerisce un nome per il bambino : “Potresti chiamarlo Harry!” (video) : Come farsi notare da Harry Styles durante un concerto? Vi sono tanti modi, ma uno su tutti è quello di essere incinta! È quanto accaduto durante lo show di Harry Styles in Giappone, tenutosi giovedì 10 maggio alla Kobe World Hall. Anche durante le date in Giappone del Live On Tour 2018 Harry Styles non si smentisce e trova sempre un pretesto per interagire con il pubblico e rendere indimenticabile ogni serata. In pieno concerto ad Osaka, il ...

Harry Styles con un kiwi gigante sul palco del Live On Tour 2018 : video dal concerto a Bangkok : Un'invasione di palco del tutto inaspettata: Harry Styles con un kiwi gigante sul palco del Live On Tour ha lasciato stupiti tutti i fan accorsi al concerto! Durante il concerto a Bangkok, Harry Styles ha reso nuovamente indimenticabile la serata in musica: oltre che per il completo Gucci rosa con i brillantini, per l'ultima canzone in scaletta, kiwi, il cantante inglese si è esibito con un kiwi gigante sul palco! Dopo aver notato il kiwi ...

L’outfit di Harry Styles nelle Filippine - icona di stile sul palco del Live On Tour : “Un principe viola” (foto) : Harry Styles nelle Filippine per il Live On Tour 2018: un nuovo particolare outfit scatena l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo. Ormai si sa, ad Harry Styles piace stupire con outfit stravaganti e colori sgargianti: basti pensare che durante il recente concerto a Glasgow, in Scozia, il cantante è addirittura salito sul palco indossando il kilt, tipico completo scozzese che fa parte della tradizione del Paese. A Manila, nelle Filippine, ...

I ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia devoluti in beneficenza a due associazioni tra Milano e Bologna : Per il Live On Tour 2018, anche i ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia sono stati devoluti ad associazioni di beneficenza. Durante la sua tournée internazionale, Harry Styles si è esibito anche in Italia: il cantante ha infiammato il Forum di Assago a Milano lo scorso 2 aprile, e l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna il 4 aprile. Com'è noto, sia una parte dei ricavi dei biglietti venduti, che l'intero ricavato ...

Elton John parla di Harry Styles e del suo tour : “È un ragazzo fantastico - adoro la sua musica” (video) : Elton John parla di Harry Styles nel corso dello speciale radiofonico Elton John's Rocket Hour, in cui l'artista dialoga con alcuni ospiti in merito a tanti temi, tra cui "la musica che conosci, la musica che non conosci e la musica che dovresti conoscere". Nel corso della chiacchierata con la cantautrice statunitense Kacey Musgraves, i due artisti hanno discusso di diversi argomenti, tra cui i testi che il musicista britannico trova ...