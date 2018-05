Gunther Oettinger | il commissario Ue con la passione per gli aerei dei lobbisti russi e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018) Lo chiamano “il lobbista”, è noto per le sue uscite poco politically correct e per le sue amicizie controverse. Chi è e da dove vienel’attualeeuropeo per il bilancio e le risorse umane? Membro della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, ha scalato velocemente i vertici del partito nel Land del Baden Wurttemberg fino a diventare governatore dello stato sud-occidentale nel 2005, per essere riconfermato nel 2006. Nel 2009 inizia la carriera europea entrando nella commissione Barroso II e nel 2010 ricopre il ruolo diper l’energia, nel 2014 all’economia e le società digitali e nel 2017 entra in carica comeper il bilancio e le risorse umane. Se la dichiarazione sugli elettori italiani può sembrare piuttosto dura, bisogna ricordare che fu lo stessoa proporre, nel 2011, di tenere a mezz’asta le bandiere ...