Grosse novità per Huawei P10 e P10 Plus dal 29 maggio | aggiornamento B369 con Face Unlock

Instagram starebbe per introdurre Grosse novità per i Direct - ma non solo : A seguito del teardown dell'applicazione di Instagram, uno sviluppatore indipendente scopre diverse novità che potrebbero essere in arrivo nei prossimi mesi. L'articolo Instagram starebbe per introdurre grosse novità per i Direct, ma non solo proviene da TuttoAndroid.

Facebook e Instagram : Grosse novità in arrivo : Facebook ha deciso di puntare al nostro cuore. È in arrivo un nuovo servizio dedicato completamente al dating, l'obiettivo è quello di creare una solida alternativa a Tinder, la più famosa applicazione per incontri online. Un'altra miglioria che arriverà sulla piattaforma di condivisione sarà legata alle impostazioni sulla privacy, in particolare si potrà avere maggior controllo delle informazioni che mettiamo a disposizione del social più ...

Grande Fratello - Mediaset svela le Grosse novità e i segreti : dal montepremi - alle dirette - fino ai concorrenti - : Il sito del programma www.GrandeFratello.Mediaset.it, che si presenta in una veste grafica rinnovata, e l'App Mediaset Fan oltre a dare la solita diretta streaming dalla Casa, si arrichiranno di una ...

Spotify potrebbe annunciare anche Grosse novità per l’app il prossimo 24 aprile : L'evento che Spotify terrà il 24 aprile potrebbe portare con sé più novità di quanto si pensava inizialmente e a suggerirlo è un invito ricevuto dai colleghi di The Verge. L'articolo Spotify potrebbe annunciare anche grosse novità per l’app il prossimo 24 aprile proviene da TuttoAndroid.

METEO sino 31 Marzo : MALTEMPO al Sud - meno freddo. Poi Grosse NOVITA' : Servizio METEO SEI UN LEVABOLLI? Vuoi sapere dove è grandinato? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 25 AL 31 Marzo 2018, ANALISI E PREVISIONE Si è ormai conclusa la fase METEO eccezionalmente rigida invernale, dopo le forti, anzi, anche fortissime nevicate avute ...