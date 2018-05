Grillo prova ad abbassare i toni | “Stiamo calmi | questa è politica Il confronto

Aversa : ex attivista prova a bloccare il taxi di Grillo : Fuori programma per Beppe Grillo. Questa mattina un ex attivista dei Cinque Stelle ha cercato di bloccare il garante del Movimento mentre usciva dal tribunale di Napoli Nord, ad Aversa nel casertano, dove era stato convocato come testimone d'accusa dal giudice monocratico Annamaria Ferraiolo.Secondo quanto riporta l’ANSA l’ex attivista del M5S Angelo Ferrillo, imputato per diffamazione nel procedimento in corso appunto presso il tribunale di ...