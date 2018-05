Gratta e vinci da brividi in A1 | 400 000 euro a un cinquantenne | più 6 000 al mese per

Stile di vita tra i giovani : l'insana passione per il Gratta & Vinci - 23/05/2018 - : Alla stessa domanda riportata nel mondo virtuale hanno risposto affermativamente il 14% degli studenti degli istituti di primo grado e il 22% di quelli di secondo grado. Negli istituti delle scuole ...

Truffa Gratta e Vinci falsi : nessuna vincita possibile - intervenuta la Polizia : La Truffa Gratta e Vinci dilaga con oltre 62mila tagliandi contraffatti. L'operazione fraudolenta è stata disinnescata dal corpo della Polizia di Napoli (braccio economico-finanziario), che, dopo aver ravvisato strani movimenti a carico di una specifica spedizione proveniente dalla Turchia, si è attivata per andare a fondo alla faccenda, confermando che i 12 colli in cui erano contenuti i biglietti adulterati fossero indirizzati a persone con ...

Napoli - sequestrati oltre 62 mila "Gratta e vinci" contraffatti : Operazione della Finanza. Erano stati spediti dalla Turchia. Un danno di 550 mila euro per le casse dello Stato

Napoli - sequestrati oltre 62 mila "Gratta e vinci" e tarocchi contraffatti : Operazione della Finanza. Erano stati spediti dalla Turchia. Un danno di 550 mila euro per le casse dello Stato

Udine - latitante viaggia con droga e 51 'Gratta e vinci' vincenti : incastrato durante un controllo : Udine - Sembra davvero avere un conto aperto con la fortuna perché da sei anni a questa parte nei suoi confronti è stato spiccato un ordine di cattura ma lui viaggia indisturbato nel Nord Italia senza ...

Gratta e vinci da sballo - attimi di incredulità : "Era emozionatissimo - non sapeva cosa dire" : "Gratta e vinci" super fortunato a Genova. Un giocatore ha vinto ben 50 mila euro grazie al tagliando “Il Miliardario Maxi”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita...

Spende 5 euro e ne vince 500mila con un Gratta e vinci : 'Grattino' fortunato a Velletri, in provincia di Roma, dove un giocatore si è portato a casa 500mila euro con il tagliando “Doppia sfida", acquistato nel punto vendita di...

Truffa dei Gratta e Vinci : ecco come riconoscevano quelli vincenti : Si tratta di un argomento molto delicato e che spesso è finito nell'occhio del ciclone a causa del numero di casi sempre crescenti di vittime del gioco d'azzardo. Giochi a premi, scommesse sportive e Gratta e Vinci possono tramutarsi in trappole per i giocatori incalliti. In questo caso però, la cronaca registra un eclatante caso di manomissione dei tanto acquistati Gratta e Vinci da parte di una coppia di coniugi campani che sarebbero riusciti ...

Gratta e vinci - avete mai notato un ‘segnetto’? Occhio : ecco che significa. Hanno scoperto tutto : Gratta e vinci, chi non sogna di essere baciato dalla dea bendata così? Un tagliando, pochi euro, una moneta per Grattare e magari, dopo la suspance, una bella cifra minimo a 4 zeri scritta nero su bianco. E la svolta. tutto sta nell’avere la fortuna sfacciata di beccare il biglietto giusto, eccola l’impresa. Ma c’è chi ha pensato bene di andarsela a prendere la fortuna e di guadagnarci pure sopra: una coppia di coniugi ...

Manomettevano i "Gratta e vinci" e intascavano quelli vincenti. La truffa dei tabaccai coniugi di Salerno : Grazie a delle lievi abrasioni, individuavano i biglietti vincenti e incassavano la somma in palio, vendendo gli altri "gratta e vinci", quelli perdenti, ai clienti. La truffa è stata messa in atto da un coppia di coniugi, titolari di una rivendita di tabacchi a Salerno, in via Posidonia. I Carabinieri li hanno denunciati con le accuse di falsificazione, frode nell'esercizio del commercio, accesso abusivo a un sistema informatico o ...

Truffa Gratta e vinci «manomessi» - la mega-truffa dei tabaccai : Realizzavano piccole abrasioni sui tagliandi dei «gratta e vinci», quasi impercettibili ad occhio nudo. In questo modo riuscivano, attraverso l?uso improprio delle apparecchiature...

Gratta e vinci 'manomessi' - la mega-truffa dei coniugi tabaccai : Realizzavano piccole abrasioni sui tagliandi dei 'Gratta e vinci', quasi impercettibili ad occhio nudo. In questo modo riuscivano, attraverso l'uso improprio delle apparecchiature telematiche, ad ...

'Spiavano' i Gratta e vinci e intascavano quelli vincenti : coppia di tabaccai nei guai : Due coniugi di Salerno, titolari di una rivendita di tabacchi in via Posidonia, sono stati denunciati dai Carabinieri con le accuse di falsificazione, frode nell’esercizio del commercio, accesso abusivo ad un...

Gratta e vinci con doppia sorpresa : pensa di incassare 300 euro e invece sono trecentomila : pensava di avere vinto 300 euro e invece erano qualcuno di più: 300mila. Che botta per il pensionato di Colleferro che l'altro ieri si è avvicinato sorridendo alla cassa della 'sua' tabaccheria in via ...