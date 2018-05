Grande Fratello | Alessia Prete in lacrime | «Non trovo le parole» Ecco cosa sta

Grande Fratello - diretta semifinale : Bobby Solo dedica una canzone alla figlia Veronica. Danilo eliminato : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. L'ELIMINAZIONE Entra la busta, tra Filippo e Danilo ad abbandonare ...

Grande Fratello - Bobby Solo fa pace con la figlia Veronica e le dedica una canzone : Dopo 15 anni Bobby Solo ha deciso di fare pace e riabbracciare la figlia Veronica Satti , e tutto questo grazie a Barbara D'Urso . La conduttrice del Grande fratello da anni si batte affinche i due ...

Grande Fratello 15 - Angelo "sbrocca" in diretta contro Simone Coccia : "Faccia di m*rda!" (Video) : Inizio con il botto per quanto riguarda la semifinale del Grande Fratello 15, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La puntata è iniziata con Simone Coccia Colaiuta, il compagno dell'onorevole Stefania Pezzopane, finito "sotto processo" per il suo comportamento tenuto nel corso di quest'ultima settimana (Simone si è rifiutato di fare un compito propostogli dal GF al fine di togliere un premio a tutti gli altri).prosegui la ...

Grande Fratello - diretta semifinale : Bobby Solo dedica una canzone alla figlia Veronica : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. Danilo viene invitato ad andare nella Mistery Room, Filippo nella ...

FILIPPO CONTRI/ Riabbraccia la sorella Ilaria e vince al televoto (Grande Fratello 2018) : Questa FILIPPO CONTRI rischia di lasciare la casa del Grande Fratello 2018. Durante la settimana il Superbono, in nomination, si è riavvicinato a Lucia Orlando.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:55:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - eliminato Danilo Aquino/ Diretta : Filippo salvo. Chi sono i finalisti? : Grande Fratello 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:49:00 GMT)

Grande Fratello - Angelo Sanzio insulta pesantemente Simone Coccia : «Faccia di m**da - vergognati » : La semifinale del Grande Fratello parte subito con i fuochi d'artificio. Protagonista Simone Coccia ,primo finalista che questa settimana è stato al centro di molte polemiche. Grande Fratello, ...

Floriana Secondi/ "Coccia ci ha provato - persino quando ero a letto con mio figlio" (Grande Fratello 2018) : Floriana Secondi racconta a Domenica Live di aver aiutato molto economicamente Simone Coccia. Accusa però il gieffino di essere un bugiardo e di averle inviato numerose foto hard.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:29:00 GMT)

Veronica Satti/ Bobby Solo canta alla figlia : "Passano i tuoi sogni come i giorni" (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:20:00 GMT)

ALBERTO MEZZETTI/ Incontro con mamma Daniela e video inedito del padre scomparso (Grande Fratello 2018) : ALBERTO MEZZETTI è senza dubbio uno dei concorrenti più apprezzati dentro e fuori la casa del Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo sarà il secondo finalista?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:20:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta - finalisti e eliminati : Bobby e la canzone "Torno da te" per Veronica Satti : Grande Fratello 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:10:00 GMT)

Bobby Solo - padre di Veronica Satti/ "Pronto a riconciliarmi con mia figlia dopo il Grande Fratello 2018" : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:01:00 GMT)

ANGELO SANZIO VS SIMONE COCCIA/ Il Ken Italiano sbotta : "Ti ricordi quando mi toccavi?" (Grande Fratello 2018) : ANGELO SANZIO, il Ken Italiano: gli editori hanno deciso di farlo entrare nella casa per prendersi una piccola rivincita. Nel mirino SIMONE COCCIA Colaiuta? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:00:00 GMT)