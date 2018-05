Grande Fratello 2018 Diretta | finalisti e eliminati | Bobby e la canzone Torno da

Bobby Solo - padre di Veronica Satti/ "Pronto a riconciliarmi con mia figlia dopo il Grande Fratello 2018" : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:01:00 GMT)

ANGELO SANZIO VS SIMONE COCCIA/ Il Ken Italiano sbotta : "Ti ricordi quando mi toccavi?" (Grande Fratello 2018) : ANGELO SANZIO, il Ken Italiano: gli editori hanno deciso di farlo entrare nella casa per prendersi una piccola rivincita. Nel mirino SIMONE COCCIA Colaiuta? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:00:00 GMT)

Elena Morali contro Simone Coccia / "Mi ha fatto delle avances" : confronto al Grande Fratello 2018 : Elena Morali contro Simone Coccia al Grande Fratello 2018. La showgirl lo ha accusato in un'intervista rilasciata a Vero "Mi ha fatto delle avances". Incontro nella Casa(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:50:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 29 maggio 2018 | In diretta : [live_placement] Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5, ogni martedì in prima serata, condotto da Barbara D'Urso, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti.Grande Fratello 15 | Puntata 29 maggio 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 29 maggio 2018 | In diretta pubblicato su TVBlog.it 29 maggio 2018 21:15.

Diretta semifinale Grande Fratello 15 : tensione nella casa : Questa sera va in onda la semifinale del Grande Fratello 15. Tra pochissime ore scopriremo chi sarà eliminato e chi, invece, approderà alla finalissima della prossima settimana. Ci saranno tantissime sorprese. Barbara d'Urso ha rivelato che questa sera ci sarà una sorpresa per Veronica da parte di suo padre Bobby Solo. nella casa più spiata d'Italia tornerà un vecchio concorrente: Angelo Sanzio. Per ora l'unico finalista è Simone Coccia che, ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso lancia lo scoop : «Stasera entreranno nella Casa due donne che ce l'hanno con un uomo...» : Conto alla rovescia per la semifinale del Grande Fratello . Questa sera andrà in onda la penultima puntata del reality di Canale e ci sarebbero già delle novità. Mariana Falace 'Bacio con Alberto? ...

VERONICA SATTI/ Bobby Solo non incontrerà la figlia - per la gieffina un messaggio (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:12:00 GMT)

Grande Fratello - diretta semifinale : un regalo per Veronica dal padre Bobby Solo e i nuovi finalisti : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. In studio oltre agli ex concorrenti anche gli opinionisti Simona Izzo ...

Finalisti Grande Fratello 2018 / Chi sono? Primi pronostici : Filippo e Lucia - Matteo e Alessia scoppiano? : Quali saranno i Finalisti di questa edizione del Grande Fratello? pronostici e anticipazioni: Aberto Mezzetti, Danilo, Matteo e Alessia i più amati dal pubblico?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 20:45:00 GMT)

Grande Fratello 15 - "espulsione per Filippo" : le grida e la protesta degli animalisti fuori dalla Casa (video) : "Espulsione per Filippo, espulsione per Filippoooo. Via dalla Casaaaa". Non si placa l'ira degli animalisti che questo pomeriggio si sono radunati fuori dagli Studi di Cinecittà, a pochi metri dalla Casa del Grande Fratello 15. Il loro bersaglio continua a essere Filippo Contri, il concorrente già denunciato dall'AIDAA per il suo modo "particolare" di educare il cane di famiglia ("Io sono per i modi antichi, se fa qualcosa io gli do un ...

Grande Fratello 2018/ Diretta semifinale : finalisti - eliminati e l'ingresso nella Casa di due donne(29 giugno) : Grande Fratello 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:55:00 GMT)

Grande Fratello - Alessia e la battuta a Matteo : 'Mi hai usata per un mese - ora non ti servo più' : Matteo Gentili e Alessia Prete sono inseparabili e sperano di continuare questa storia d'amore fuori dalla casa del Grande Fratello. La 22enne di Volvera si diverte a stuzzicare l'ex di Paola Di ...

Grande Fratello 2018 - semifinale del 29 maggio in diretta : la scelta dei finalisti : Alessia e Matteo Il Grande Fratello 2018 arriva all’appuntamento con la semifinale e qui su Davidemaggio.it si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella Casa e in studio nel corso della serata. Grande Fratello 2018: le anticipazioni della semifinale In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la semifinale del Grande Fratello 2018. Con lei ...