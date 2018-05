Grande Fratello 15 – Settima puntata di martedì 29 maggio 2018 – La semifinale

Grande Fratello - diretta semifinale : Bobby Solo dedica una canzone alla figlia Veronica. Danilo eliminato. Matteo - Filippo e Alberto al ... : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. SIMONE COCCIA Ci sono due donne, Elena Morali e Floriana Secondi, che ...

MATTEO GENTILI/ Al televoto per la prima volta : secondo finalista o eliminato? (Grande Fratello 2018) : MATTEO GENTILI, frenata con Alessia Prete dopo l'ingresso in casa della madre della ragazza e futura suocera? Sicuramente le sue parole hanno turbato la ragazza. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:25:00 GMT)

Diretta semifinale Grande Fratello 15 - eliminato : Alberto piange Video : Questa sera va in onda la semifinale del Grande Fratello 15. Tra pochissime ore scopriremo chi sara' eliminato e chi, invece, approdera' alla finalissima della prossima settimana. Ci saranno tantissime sorprese. Barbara D'Urso ha rivelato che questa sera ci sara' una sorpresa per Veronica da parte di suo padre Bobby Solo. Nella casa più spiata d'Italia tornera' un vecchio concorrente: Angelo Sanzio. Per ora l'unico finalista è Simone Coccia che, ...

Grande Fratello 2018 - ELIMINATO DANILO AQUINO/ Diretta : Matteo - Alberto e Filippo chi è il secondo finalista? : GRANDE FRATELLO 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:20:00 GMT)

Simone Coccia Colaiuta/ Perchè Floriana Secondi ed Elena Morali in casa contro di lui? (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del Grande Fratello 15. L'ex spogliarellista ha svelato di aver spesso recitato mettendo in discussione il rapporto con gli altri concorrenti.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:19:00 GMT)

MARIKA PRETE - LA SORELLA DI ALESSIA COMPIE 20 ANNI/ Le sorelle si abbracciano (Grande Fratello 2018) : MARIKA PRETE, la SORELLA di ALESSIA, la concorrente del Grande Fratello 2018, COMPIE oggi 20 ANNI: auguri in diretta durante la semifinale dal cognato Matteo Gentili?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:18:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio "sbrocca" in diretta contro Simone Coccia : "Faccia di m*rda!" (Video) : Inizio con il botto per quanto riguarda la semifinale del Grande Fratello 15, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La puntata è iniziata con Simone Coccia Colaiuta, il compagno dell'onorevole Stefania Pezzopane, finito "sotto processo" per il suo comportamento tenuto nel corso di quest'ultima settimana (Simone si è rifiutato di fare un compito propostogli dal GF al fine di togliere un premio a tutti gli altri).prosegui la ...

FINALISTI Grande Fratello 2018 / Chi sono? Primi pronostici : Danilo fuori - Simone si è giocato la vittoria? : Quali saranno i FINALISTI di questa edizione del GRANDE FRATELLO? pronostici e anticipazioni: Aberto Mezzetti, Danilo, Matteo e Alessia i più amati dal pubblico?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:06:00 GMT)

Grande Fratello - diretta semifinale : Bobby Solo dedica una canzone alla figlia Veronica. Danilo eliminato : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. L'ELIMINAZIONE Entra la busta, tra Filippo e Danilo ad abbandonare ...

Grande Fratello - Alessia Prete in lacrime : «Non trovo le parole...». Ecco cosa sta succedendo : lacrime al Grande Fratello . A poche ore dalla semifinale di stasera, Alessia Prete è scoppiata a piangere nel giardino della Casa e Simone Coccia ha provato a consolarla. Ecco cosa sta succedendo. ...

Grande Fratello - Bobby Solo fa pace con la figlia Veronica e le dedica una canzone : Dopo 15 anni Bobby Solo ha deciso di fare pace e riabbracciare la figlia Veronica Satti , e tutto questo grazie a Barbara D'Urso . La conduttrice del Grande fratello da anni si batte affinche i due ...

Grande Fratello 15 - Angelo "sbrocca" in diretta contro Simone Coccia : "Faccia di m*rda!" (Video) : Inizio con il botto per quanto riguarda la semifinale del Grande Fratello 15, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La puntata è iniziata con Simone Coccia Colaiuta, il compagno dell'onorevole Stefania Pezzopane, finito "sotto processo" per il suo comportamento tenuto nel corso di quest'ultima settimana (Simone si è rifiutato di fare un compito propostogli dal GF al fine di togliere un premio a tutti gli altri).prosegui la ...

Grande Fratello - diretta semifinale : Bobby Solo dedica una canzone alla figlia Veronica : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. Danilo viene invitato ad andare nella Mistery Room, Filippo nella ...

FILIPPO CONTRI/ Riabbraccia la sorella Ilaria e vince al televoto (Grande Fratello 2018) : Questa FILIPPO CONTRI rischia di lasciare la casa del Grande Fratello 2018. Durante la settimana il Superbono, in nomination, si è riavvicinato a Lucia Orlando.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:55:00 GMT)