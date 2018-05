Gp d' Italia | Marquez | ' È bello andare al Mugello con un vantaggio nel campionato'

MotoGP - GP Italia 2018 : Marc Marquez è già (nettamente) in fuga. Dovizioso - serve una vittoria per tornare in corsa : Come tradizione ad inizio giugno è tempo del Mugello, ovvero del Gran Premio d’Italia della MotoGP. Sullo splendido tracciato toscano saranno in palio 25 punti di capitale importanza che, nonostante siano passate solamente cinque gare del calendario, rischiano di poter dare un indirizzo ben definito ad ogni discorso riguardante il titolo iridato. Ci stiamo sbilanciando forse? Guardando la classifica generale assolutamente no. Al comando ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Marc Marquez domina e ipoteca il titolo. Grande Italia : 2° Petrucci - 3° Valentino Rossi. Fuori Dovizioso : Marc Marquez (Honda) domina anche il Gran Premio di Francia della MotoGP, vince la terza gara di fila (cosa che non gli capitava dal 2014) e vola via in classifica iridata, approfittando, anche, della cadute dei rivali diretti, il padrone di casa Johann Zarco (Yamaha Tech3) ed il nostro Andrea Dovizioso (Ducati). Il campione del mondo in carica dimostra di avere un passo impossibile per tutti gli altri e, dopo aver preso il comando della corsa, ...

MotoGp – Marquez è una freccia nel warm up di Le Mans - due Italiani dopo di lui : i tempi dei piloti : Tutti i tempi dei piloti del warm up sul circuito di Le Mans in vista della gara del pomeriggio valida per il Gp di Francia In vista del quinto appuntamento del campionato mondiale di MotoGp i motociclisti hanno messo alla prova in questa mattinata le loro moto segnando tempi interessanti in prospettiva gara. A segnare il crono più veloce del warm up francese è Marc Marquez che batte il muro dell’1’32, seguito da Andrea Dovizioso ed ...

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Miguel Oliveira vola e precede Marquez e Lecuona - problemi per gli Italiani : Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) chiude nel migliore dei modi la prima sessione di prove libere della Moto2 del Gran Premio delle Americhe di Austin, in Texas, e non solamente perchè ha fissato il giro più veloce con il tempo di 2:12.104. Il terzo classificato del Gran Premio di Argentina, infatti, ha inanellato una serie di giri davvero impressionante, dimostrando di avere a disposizione un ritmo difficile da tenere per tutti ...