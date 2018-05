Governo | commissario Ue Oettinger | ' Non volevo mancare rispetto'

Governo - tutto rinviato : Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Da Salvini a Calenda un coro di critiche : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Governo : Bizzotto (Lega) - da Commissario Oettinger grave violazione sovranità : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - “Che il Commissario UE al Bilancio Oettinger dica che i mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto, rappresenta una gravissima violazione della democrazia e una inaccettabile intromissione nella gestione democratica di un Paese sovrano qual è l’Italia.

Governo - il commissario Ue Oettinger : “I mercati insegneranno agli italiani a votare in modo giusto” : “I mercati insegneranno agli italiani a votare in modo giusto”. L’intervento a gamba tesa nella crisi politica italiana arriva dal commissario europeo per il bilancio e le risorse umane Gunther Oettinger – esponente dell’Unione cristiano democratica di Angela Merkel – lo ha affermato durante un’intervista all’emittente Dwnews. L’integrale dell’intervista andrà in onda questa sera alle ...