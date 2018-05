Governo | Zaia | da Oettinger parole allucinanti | i Padri costituenti si rivoltano nei loro

Governo - Zaia : “Impeachment? Meglio andare a votare subito”. E sull’alleanza con M5s : “Decide Salvini” : “Siamo in una Repubblica parlamentare e ci siamo trovati davanti a una Repubblica semi-presidenziale o presidenziale. Abbiamo capito che la fiducia al Governo la deve dare anche il capo dello Stato. La verità è che domattina si riva a votare e si vince come prima, a quel punto cosa faremo? Alleanza col M5S? Decide Matteo Salvini, non mischio le vicende nazionali con quelle regionali. L’impeachment ha un problema tecnico, mi sa che è ...

Governo : Zaia - con Cottarelli uomo del Fmi arriva la troika : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) - "Cottarelli è un uomo del Fondo Monetario, con lui arriva la troika. Bene, siamo commissariati". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di un sopralluogo dell'Anas, a Ponte della Priula (Tv). Ai giornalisti che gli ricordavano lo stop a Gratteri, dato da Napo

Governo : Zaia - penso si vada in direzione rottura alleanza centrodestra : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) - "penso che questa sia la direzione". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, alla domanda dei giornalisti se, come ha anticipato Salvini, salterà l'alleanza di centrodestra nel caso in cui Forza Italia desse la fiducia a Cottarelli. "Noi non cerchiamo la rissa

Governo : Zaia - ingiustificabile quanto successo (2) : (AdnKronos) - "Savona - prosegue Zaia - aveva chiarito tutti i punti sull'Europa. Non abbiamo chiesto o preventivato di uscire dall'euro, abbiamo chiesto - sottolinea ancora Zaia - un' Europa più equa e più forte. E penso che chiedere questo non sia la fine del mondo". Quindi, rivolto ai giornalisti

Governo : Zaia - penso si vada in direzione rottura alleanza centrodestra : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) – “penso che questa sia la direzione”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, alla domanda dei giornalisti se, come ha anticipato Salvini, salterà l’alleanza di centrodestra nel caso in cui Forza Italia desse la fiducia a Cottarelli. “Noi non cerchiamo la rissa. Ho un ottimo rapporto con i miei compagni di viaggio in Regione, lo ho da anni e voglio confermarlo. Però è pur vero ...

Governo : Zaia - penso si vada in direzione rottura alleanza centrodestra : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) – “penso che questa sia la direzione”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, alla domanda dei giornalisti se, come ha anticipato Salvini, salterà l’alleanza di centrodestra nel caso in cui Forza Italia desse la fiducia a Cottarelli. “Noi non cerchiamo la rissa. Ho un ottimo rapporto con i miei compagni di viaggio in Regione, lo ho da anni e voglio confermarlo. Però è pur vero ...

Governo : Zaia - ingiustificabile quanto successo : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) – “E’ ingiustificabile quanto è accaduto”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia commenta gli ultimi sviluppi della vicenda relativa alla formazione del nuovo Governo. “Il presidente della Repubblica ha rivestito un ruolo da capo di una repubblica semipresidenziale o presidenziale, ma vorrei ricordare che noi siamo in una repubblica parlamentare ed è il Parlamento che vota ...

Governo : Zaia - non mi ha telefonato nessuno - hanno capito che mi devo occupare del Veneto : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - "Nessuna telefonata, e non mi ha scritto nessuno..., hanno capito che io mi devo occupare del Veneto, e che un minuto dopo la formazione del nuovo Governo noi porremo la questione dell'autonomia". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia stamane ha ribadito a

Governo : Zaia - noi siamo fiduciosi - non farlo getterebbe nel baratro il Paese : Treviso, 11 mag. (AdnKronos) - "Noi siamo fiduciosi. Penso che non fare il Governo significherebbe gettare nel baratro questo Paese”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia oggi a Conegliano è tornato sulle trattative in corso tra Lega e M5S per la formazione dell’esecutivo. “E’ giusto il dibatti

Governo : Zaia - dovrà passare alla storia per l’autonomia : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – Nel contratto che deve essere alla base del Governo che potrebbe nascere con l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle il tema dell’autonomia “deve essere un dogma”. Lo sottolinea il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Da Veneto, da presidente di un territorio che ha la paternità di questa rivoluzione pacifica della riforma istituzionale dal basso sull’autonomia, non posso che ...

Governo : Zaia - fiducioso per il lavoro che sta portando avanti Salvini : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “In questo grande viaggio intercontinentale, la parte delle turbolenze l’abbiamo passata e vediamo la destinazione. è stata fondamentale, in queste ore e in questi giorni, la tenuta dell’equipaggio, perché al di là dello scambio dialettico, emerge il senso di responsabilità”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia con una metafora spiega la sua opinione sulla trattativa in corso fra ...

Governo : Zaia - dovrà passare alla storia per l'autonomia : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - Nel contratto che deve essere alla base del Governo che potrebbe nascere con l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle il tema dell'autonomia "deve essere un dogma". Lo sottolinea il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Da Veneto, da presidente di un territorio che ha la p

Governo : Zaia - fiducioso per il lavoro che sta portando avanti Salvini : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - "In questo grande viaggio intercontinentale, la parte delle turbolenze l'abbiamo passata e vediamo la destinazione. È stata fondamentale, in queste ore e in questi giorni, la tenuta dell'equipaggio, perché al di là dello scambio dialettico, emerge il senso di responsab

Governo - se fallisce Pd-Ms5 sarà accordo Berlusconi-Renzi e Zaia presidente : Il progetto di Governo Pd-5 Stelle non passerà. Lo dice Berlusconi, lo dice Salvini, lo dicono pure i numeri che il prossimo 3 maggio verranno messi sul tavolo alla direzione Pd: su 209 componenti, i renziani (che salvo sorprese clamorose dell'ultima ora voteranno contro l'accordo per restare all'opposizione) nel controllano un'abbondante maggioranza: 128.Se così sarà se cioè il mandato affidato a Roberto Fico non porterà... a un fico, l'ipotesi ...