Governo | voto a fine luglio | lo chiedono Pd | M5s e Lega

Governo : Salvini - no voto a ferragosto ma evitare esecutivo di 3-4 mesi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Non vorrei rompere le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto. La cosa certa è che non possiamo avere un Governo fantasma che magari aumenta l’Iva e aumenta le tasse sulla benzina e che poi se ne va indisturbato dopo 3’4 mesi”. Quindi per la data del voto “prima è meglio è, sperando che non si voti a ferragosto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo ...

Governo : Salvini - no voto a ferragosto ma evitare esecutivo di 3-4 mesi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Non vorrei rompere le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto. La cosa certa è che non possiamo avere un Governo fantasma che magari aumenta l’Iva e aumenta le tasse sulla benzina e che poi se ne va indisturbato dopo 3’4 mesi”. Quindi per la data del voto “prima è meglio è, sperando che non si voti a ferragosto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo ...

Governo ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI TORNA DOMANI DA MATTARELLA/ Niente lista ministri - ipotesi voto a luglio? : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, COTTARELLI da MATTARELLA anche DOMANI, non presentata la lista dei ministri: spunta il nome di Ricciardi per la salute. Intanto si ragiona sulla data delle elezioni(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:20:00 GMT)

Governo - a Cottarelli serve più tempo per la lista dei ministri | Ipotesi voto a luglio : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio europeo. Lo spread chiude vicino ai 300 punti base

Governo Cottarelli - tutto rinviato ma cresce la pressione per il voto a Luglio : Giallo al Quirinale. Carlo Cottarelli, il premier incaricato per formare un nuovo Governo dal Presidente della Repubblica ha lasciato il Colle dopo il colloquio con Sergio Mattarella senza...

Governo - Cottarelli domani torna al Colle. Voto a luglio più vicino. Quirinale : nessuna rinuncia : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del Governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi del Voto in estate. Quirinale:?nessuna rinuncia di Cottarelli...

L’ipotesi voto a luglio blocca il Governo : Il premier incaricato è salito al Quirinale per sciogliere la riserva, ma se ne è andato senza rilasciare dichiarazioni. Giornata di mercati nel caos|

Ipotesi voto a luglio - Governo in stand by : Cottarelli tornerà domattina al Colle : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio europeo

Ipotesi voto a luglio - blocca il Governo : Il premier incaricato è salito al Quirinale per sciogliere la riserva, ma se ne è andato senza rilasciare dichiarazioni. Giornata di mercati nel caos|

Governo - Cottarelli lascia il Quirinale : ipotesi voto a fine luglio : Giallo al Quirinale. Carlo Cottarelli, il premier incaricato dal Presidente della Repubblica per formare un nuovo Governo, ha lasciato il Colle dopo il colloquio con Sergio Mattarella senza rilasciare...

Ipotesi voto a luglio - Governo in stand by : Cottarelli tornerà domattina al Colle : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Governo - Cottarelli lascia il Quirinale : si va verso il voto anticipato a luglio : Giallo al Quirinale. Carlo Cottarelli, il premier incaricato dal Presidente della Repubblica per formare un nuovo Governo, ha lasciato il Colle dopo il colloquio con Sergio Mattarella senza rilasciare...

Governo - Cottarelli domani torna al Colle. Voto a luglio più vicino : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del Governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi del Voto in estate...

Governo : Guerini - servirebbe fronte ampio per voto a luglio : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io penso che, visti i tempi tecnici necessari, anche per consentire il voto degli italiani all’estero, non si possa votare prima di settembre. Ma sarebbe utile andare ad elezioni il prima possibile, anche a luglio, se ci fosse una condivisione la più ampia possibile delle forze politiche”. Lo ha detto Lorenzo Guerini del Pd a SkyTg24.“Il momento è preoccupante, quindi serve ...