: Governo, Varoufakis contro Mattarella: “Regalo fantastico a Salvini, che passerà da difensore della democrazia” - fattoquotidiano : Governo, Varoufakis contro Mattarella: “Regalo fantastico a Salvini, che passerà da difensore della democrazia” - ilfoglio_it : Il curriculum che preoccupa non è quello di #Conte ma di chi sogna il modello Maduro-Varoufakis. Come si reagisce -… - FabioMeledandri : RT @fattoquotidiano: Governo, Varoufakis contro Mattarella: “Regalo fantastico a Salvini, che passerà da difensore della democrazia” https:… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Titolo: “Con la sua scelta da primo ministro, il presidente italiano ha fatto un regalo all’estrema destra”. Catenaccio: “La difesa dello status quo da parte di Sergioha assicurato il successo di politiche razziste e populiste”. Yanis, ex ministro delle Finanze greco e oggi leader del movimento paneuropeo DiEm, interviene sulla crisi politica italiana e firma un pezzo sul britannico Guardian, nel giorno in cui è saltato ilLega-M5s. All’origine del mancato avvio dell’esecutivo il veto posto dal Colle su su Paolo Savona al ministero dell’Economia, che ha portato a un nuovo incarico a Carlo Cottarelli. “Il presidenteha commesso un grave errore tattico – spiega-. In breve, è caduto nella trappola di. La formazione di un nuovo‘tecnico’ presieduto da ...