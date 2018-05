Governo | tutto rinviato | Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue

COLPO DI SCENA AL QUIRINALE Problemi per il Governo Cottarelli Tutto rinviato a domani mattina : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Palazzo del QUIRINALE per fare rientro alla Camera. Segui su affaritaliani.it

Governo Lega M5S : salta tutto. Scontro totale con Mattarella : Giuseppe Conte ha rinunciato all’incarico alla presidenza del Consiglio: salta così il Governo Lega M5S. Il veto del Presidente della Repubblica sull’economista Paolo Savona, a causa delle sue idee critiche sull’Euro, ha scatenato la furia congiunta di M5S, Lega e Fd’I e dato origine ad una crisi istituzionale senza precedenti. Il clima è teso, lo Scontro politico aspro e i due movimenti non accettano la mossa del Colle che ha già ...

Governo - tutto come previsto (buona catastrofe) : Premessa. “Anche solo alludere a un contratto M5S + Pd è folle. M5S + Lega sarebbe il male minore, però un Governo di scopo breve e poi al voto. Chi parla di Salvimaio, e ancor più di Grillusconi, è un disadattato neuronale perché non sa di cosa parla. Di Maio non sarà mai Premier di nulla. I 5 Stelle non andranno mai al Governo. Di Maio non ha nessun motivo di ridere, straparla di “cambiamento” e quando dice che “dureremo 5 anni” fa ridere. ...

Governo : Mattarella - fatto tutto possibile per nascita esecutivo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo - Giuseppe Conte ha rimesso il mandato : "Ho profuso tutto il mio impegno" : In mattinata era intervenuto il professor Savona per cercare di sciogliere il nodo ministero dell'Economia. "Le mie posizioni sono note, sono quelle Contenute nel contratto di Governo, con piena ...

Governo - Conte ha rimesso il mandato : è saltato tutto : Si è arenata la trattativa per il "Governo del cambiamento", in questo 85esimo giorno di crisi, la più lunga nella storia della Repubblica. Il...

Governo Conte in bilico - salta tutto? : Tutto è appeso a un filo nella trattativa per il "Governo del cambiamento", in questo 85esimo giorno di crisi, la più lunga nella storia della...

Governo M5S-LEGA - CONTE AL COLLE CON LISTA MINISTRI/ Salvini-Di Maio ricevuti da Mattarella : salta tutto? : GOVERNO M5S-LEGA, toto MINISTRI: nodo Savona, CONTE al COLLE per le consultazioni. Salvini e Di Maio ricevuti da Mattarella, tragua siglata o salta tutto? Le ultime ore di tensione(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:03:00 GMT)

Salvini-Di Maio - ultimatum al Colle : “Governo in 24 ore o salta tutto” : Un giorno, 24 ore. Questo è il tempo che ha il presidente Mattarella per dare il suo beneplacito alla formazione del governo Conte, altrimenti si torna alle urne. Questo l'ultimatum...

Governo - Di Maio : tutto va per il meglio : Salvini in una nota:"Nessuno deve avere paura del cambiamento.Stiamo lavorando ad un Governo che porti più lavoro, più sicurezza, riportando l'Italia a essere protagonista in Europa e nel mondo.tutto ...

Governo - terminato incontro Conte-Di Maio-Salvini : 'Tutto bene' : "Procede tutto per il meglio. L'incontro è andato bene". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell'incontro con Giuseppe Conte e Matteo Salvini sottolineando come sulla squadra di Governo la parola "...

Governo - Di Maio : tutto va per il meglio : 13.37 "Stiamo lavorando e tutto procede per il meglio. E' una fase molto importante". Lo dice Di Maio lasciando il vertice con Salvini e il premier incaricato, Conte. Sui tempi della formazione del Governo Di Maio dice:"Sono questioni che riguardano Conte e il presidente della Repubblica, non riguardano me". Salvini in una nota:"Nessuno deve avere paura del cambiamento.Stiamo lavorando ad un Governo che porti più lavoro, più sicurezza, ...

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Governo : Grillo - Di Maio ha tutto il mio appoggio : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Luigi hai tutto il mio appoggio, dobbiamo soltanto resistere a questo ulteriore rilancio di calunnie, è soltanto la paura di chi non si è mai voluto giocare qualcosa in cui credesse veramente nella vita, di gente che crede di essere coperta da un vaccino per le sconfitte; niente di più”. Così Beppe Grillo si rivolge a Luigi Di Maio in un post sul blog. L'articolo Governo: Grillo, Di Maio ha tutto ...