Governo : sindaci milanesi di ieri e oggi a supporto Mattarella : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo sempre avuto come faro il rispetto delle istituzioni repubblicane e, prima di ogni altra, della Presidenza della Repubblica. Essenziale è sempre stato il suo ruolo di supremo garante dell’unità nazionale, compito insostituibile proprio per il lavoro dei rappresentanti degli ottomila comuni d’Italia. Per questo ci sentiamo in dovere di esprimere al presidente della Repubblica Sergio ...