Governo : Serracchiani - serve argine ad attacco istituzioni Lega-M5S : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il nostro Paese vive un momento di tensione per gli attacchi cui sono sottoposte le nostre istituzioni: una situazione potenzialmente pericolosa per la tenuta degli equilibri su cui si regge la nostra democrazia. Alcune forze politiche vogliono mettere in discussione gli atti ufficiali della Presidenza della Repubblica, accusare lo stesso Capo dello Stato di essere un mentitore, sobillare nel Paese un ...

Governo Pd-M5s - Serracchiani : “Renzi da Fazio? Io l’intervista non l’avrei fatta in quel modo” : A Otto e Mezzo (La7) Il commento di Debora Serracchiani all’intervista di Matteo Renzi da Fabio Fazio che ha così tanto spaccato l’opinione dell’elettorato di sinistra: “Anche se molte cose dette in quell’intervista sono condivisibili, non l’avrei fatta in quel modo” L'articolo Governo Pd-M5s, Serracchiani: “Renzi da Fazio? Io l’intervista non l’avrei fatta in quel modo” proviene da ...

Debora Serracchiani : 'Non escludo un Governo M5s-Pd' : 'Non escludo un governo con il Movimento 5 Stelle'. Debora Serracchiani, intervistata da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, apre ad un esecutivo M5s-Pd . E bastona sia il leader della Lega sia il ...

Salvini : “Non voglio vedere Renzi - Serracchiani o la Boschi al Governo” : Matteo Salvini grazie al suo amico Luigi Di Maio si trova fuori dai giochi politici. Il leader della Lega ora

Governo - Serracchiani : “Dopo il raid in Siria M5s e Lega più lontani. Pd pronto a dialogare” : Mentre Luigi Di Maio avverte che “uno dei due forni” – quello verso la Lega e quello aperto al centrosinistra – sta per chiudersi, dal Pd arrivano aperture al dialogo con i pentastellati. “Sì al dialogo, ma prima gli altri ammettano il fallimento”, dice in un’intervista alla Stampa la deputata dem ed ex vicesegretaria nazionale Debora Serracchiani. Secondo cui dopo il raid di Usa, Francia e Gran Bretagna ...

Prodi spinge per Governo M5S-PD ma i renziani calano l'asso : Debora Serracchiani Video : L’idea di un governo Democratico-stellato [Video] sembra prendere sempre più forma. A fomentare la fronda del Partito Democratico che vorrebbe dar vita alla pazza idea, escludendo ovviamente la cerchia del giglio magico, ossia i renziani, ma includendo gli esponenti di Liberi e Uguali; un esponente di peso della politica nazionale: il due volte presidente del consiglio Romano Prodi. Secondo le voci circolanti nei salotti il piano sarebbe a buon ...

Il congresso del Pd e la tentazione dei renziani : Serracchiani faccia la segretaria Di Maio : «Un Governo che rispetti il voto» : La governatrice dimissionaria del Friuli potrebbe sparigliare il gioco. Tra gli altri candidati il “reggente” Martina, Richetti e Chiamparino voluto da Delrio