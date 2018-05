Governo - senza Savona ministro possiamo stare tranquilli sulla tenuta dell’euro? : Per iniziare è molto importante chiarire la figura e le posizioni dell’ormai ex ministro designato da M5S e Lega. Paolo Savona oggi viene considerato un uomo anti-establishment e anti-europeista, in realtà dopo aver compiuto studi di ricerca al MIT di Boston con Franco Modigliani (Premio Nobel per l’economia) inizia la sua carriera in Banca d’Italia nel 1961 dove raggiungerà il grado di direttore. Successivamente a Banca d’Italia è stato ...

Il Governo senza fiducia : , the Guardian, Scienza Sono state scoperte delle "galassie oscure," ovvero senza stelle . Potrebbero essere galassie in una fase estremamente precoce della loro evoluzione. In fondo a questo ...

Governo - senza la fiducia a Cottarelli più vicino l’aumento dell’Iva da 12 - 5 miliardi : Il no preventivo che arriva da M5S, Lega, Fdi e Forza Italia all’esecutivo incaricato dal capo dello Stato di portare il Paese alle nuove elezioni mette a repentaglio i meccanismi di definizione delle misure di finanza pubblica per il prossimo anno. Scongiurare l’aumento Iva vorrebbe dire evitare aumenti medi fino a 317 euro per le famiglie italiane...

Governo ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI SENZA FIDUCIA : VOTO A SETTEMBRE?/ Merkel : "Rispetto per l'Italia" : ULTIME NOTIZIE GOVERNO: COTTARELLI ricerve da Mattarella incarico per GOVERNO tecnico. Data elezioni: "con la FIDUCIA Legge di bilancio e VOTO nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 21:58:00 GMT)

Governo : Mattarella conferisce l'incarico. Cottarelli : 'Senza fiducia elezioni dopo agosto'. Spread a 233 : ... lo Spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un Governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti ...

Governo ultime notizie - Cottarelli senza fiducia : voto a settembre?/ Totoministri : Cantone - Severino e Tronca : ultime notizie Governo: Cottarelli ricerve da Mattarella incarico per Governo tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e voto nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:10:00 GMT)

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità”. Di Maio : “Da Mattarella atto ignobile” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Italia ancora senza Governo : Ong e scafisti preparano invasione estiva : L"estate è alle porte e con l"arrivo della bella stagione e il mare in buone condizioni si rischia l"ennesima invasione di barconi pieni di "profughi", pronti a farsi "salvare" dalle navi delle varie ONG europee che attendono di raccoglierli e trasferirli verso i porti Italiani.Il preludio alla "stagione degli sbarchi" è più che eloquente, con oltre mille e cinquecento immigrati recuperati al largo delle coste libiche tra venerdì e sabato. ...

Governo - Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. Lui : “Senza fiducia elezioni dopo agosto - altrimenti a inizio 2019” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegnino a non candidarsi alle prossime elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo - incarico a Cottarelli. 'Senza fiducia elezioni dopo agosto'. Chi lo vota : Tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici restano sotto controllo'. Lo dice 'da economista' Carlo Cottarelli, assumendo l'incarico per la formazione del nuovo Governo al Quirinale.

Cottarelli accetta di formare il Governo : con la fiducia al voto nel 2019 - senza dopo agosto : Ha aggiunto: «Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, tuttavia l'economia italiana è ancora in crescita e i conti pubblici rimangano sotto controllo. Vi posso ...

Governo - Cottarelli accetta l’incarico : «Con la fiducia al voto dopo legge di bilancio - senza a fine estate». Borse in rosso - riparte lo spread : L’ex commissario alla spending review ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo conferitogli dal capo dello Stato dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Salvini lancia aut aut a Berlusconi sulla tenuta dell’alleanza ma Berlusconi esclude l’appoggio ad un esecutivo Cottarelli. Cautela del leader leghista anche sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo». Borsa in rosso, sale lo spread ...