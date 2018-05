: Governo, scoppia il caso Oettinger (Ue) - TelevideoRai101 : Governo, scoppia il caso Oettinger (Ue) - eleuricchio : Icardi alla Juve, altro che crisi di governo. Qui scoppia la guerra civile vera e propria! - ConteZero76 : @EmilioMoravec Possono dare la colpa anche al buco dell'ozono, non sono credibili. Peggio ancora, se non si elegge… -

"I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto".Così il commissario Ue al Bilancio, in un' intervista. Immediate le reazioni. "Il presidente della Commissione Ue Juncker smentisca immediatamente,intervenga a difendere la volontà popolare e la democrazia", chiedono gli europarlamentari 5 Stelle. "A Bruxelles sono senza vergogna. Quella diè una minaccia.Io non ho paura",twitta Salvini (Lega). E Martina, del Pd:"Nessuno può dire agli italiani come votare,meno che mai i mercati".(Di martedì 29 maggio 2018)