Governo | Salvini | rispetto Mattarella ma ha sbagliato

Governo : Salvini - alleanze? Vedremo nelle prossime settimane : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Noi facciamo parte di una coalizione che governa regioni e comuni e con cui ci presentiamo alle amministrative il 10 giugno”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì parlando del centrodestra e di alleanze. “Sicuramente la posizione sull’Europa e il mettere prima gli italiani e poi quello che viene dopo sarà determinante per decidere con chi fare un tratto di strada insieme”. ...

Governo : Salvini - Mattarella preferisce Cottarelli a chi rappresenta 17 mln elettori : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Mattarella si è preso la responsabilità di dire che non parte un Governo che rappresenta 17 milioni di elettori e la maggioranza di deputati e senatori perché preferisce chiamare Cottarelli che ha lavorato per Fmi e, lo dico senza nessuna invidia, non ha problemi economici visto che ha una pensione di 18mila euro al mese”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, ...

Governo : Salvini - Savona il meglio - gli chiederei di candidarsi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Se ho il meglio, io agli italiani propongo il meglio. Non un gradino sotto. Savona è il meglio e se tornassimo a votare io gli chiederei la cortesia di rimettersi a disposizione degli italiani, perché è l’unico che può rappresentare al meglio gli italiani sui tavoli europei. Io non mollo su questo”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, Savona il meglio, gli ...

Governo : Salvini - spread sale perchè vogliono pezzettini Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Notizie fondate ci dicono che c’è qualcuno che sta puntando su una sconfitta dell’Italia, sia in Europa sia Oltremanica c’è qualcuno che sta svendendo, svendendo, svendendo per comprarsi pezzettini d’Italia sotto costo. E spero che il Paese si unisca, la politica si unisca, per evitare che gli ultimi pezzi buoni delle aziende Italiane vengano svenduti a gente che arriva ...

Governo : Salvini - Oettinger pensi a tedeschi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ normale che il commissario europeo al Bilancio, il signor Oettinger, tedesco guarda caso, ha detto, come se fosse normale, ‘i mercati insegneranno agli italiani a votare meglio’? Ma come ti permetti?, Fatti gli affari dei tedeschi, che noi ci facciamo gli affari degli italiani”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a ‘Di martedì’. ...

Governo - Del Debbio e Giordano : “Noi megafoni di Salvini? C’è malcontento. Una fetta di paese ha preferito chiudere gli occhi” : “L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Del Debbio a margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo ...

Governo : Salvini - no voto a ferragosto ma evitare esecutivo di 3-4 mesi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Non vorrei rompere le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto. La cosa certa è che non possiamo avere un Governo fantasma che magari aumenta l’Iva e aumenta le tasse sulla benzina e che poi se ne va indisturbato dopo 3’4 mesi”. Quindi per la data del voto “prima è meglio è, sperando che non si voti a ferragosto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo ...

Governo : Salvini - no voto a ferragosto ma evitare esecutivo di 3-4 mesi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Non vorrei rompere le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto. La cosa certa è che non possiamo avere un Governo fantasma che magari aumenta l’Iva e aumenta le tasse sulla benzina e che poi se ne va indisturbato dopo 3’4 mesi”. Quindi per la data del voto “prima è meglio è, sperando che non si voti a ferragosto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo ...

Governo - Salvini : “Raccolta firme per l’elezione diretta del capo dello Stato”. Meloni : “Facciamo il presidenzialismo” : L’Italia vive una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi decenni. La più grande forza politica del Paese, il Movimento 5 stelle, chiede l’impeachment per Sergio Mattarella. E la 18esima legislatura rischia di essere la più breve della storia repubblicana. Un clima complicato – fatto di inediti attacchi al capo dello Stato e all’istituzione che rappresenta – in cui non poteva che spuntare uno dei temi più ...

Governo - tutto rinviato : Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Da Salvini a Calenda un coro di critiche : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Governo - Salvini : “Oettinger? Dovrebbe dimettersi. Traditore chi difende Europa così com’è” : “La dichiarazione di Oettinger sa tanto di minaccia. Uno così Dovrebbe dimettersi”. A dirlo, in diretta su Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito all’intervista rilasciata dal commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, in cui sostiene che la caduta dei mercati insegnerebbe agli italiani a non votare per i partiti populisti. “In Italia – è un altro passaggio della diretta – ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini : “Errore Mattarella - ma no a insulti” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...