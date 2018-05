Governo : Salvini - no voto a ferragosto ma evitare esecutivo di 3-4 mesi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Non vorrei rompere le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto. La cosa certa è che non possiamo avere un Governo fantasma che magari aumenta l’Iva e aumenta le tasse sulla benzina e che poi se ne va indisturbato dopo 3’4 mesi”. Quindi per la data del voto “prima è meglio è, sperando che non si voti a ferragosto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo ...

Governo - Salvini : “Raccolta firme per l’elezione diretta del capo dello Stato”. Meloni : “Facciamo il presidenzialismo” : L’Italia vive una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi decenni. La più grande forza politica del Paese, il Movimento 5 stelle, chiede l’impeachment per Sergio Mattarella. E la 18esima legislatura rischia di essere la più breve della storia repubblicana. Un clima complicato – fatto di inediti attacchi al capo dello Stato e all’istituzione che rappresenta – in cui non poteva che spuntare uno dei temi più ...

Governo - tutto rinviato : Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Da Salvini a Calenda un coro di critiche : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Governo - Salvini : “Oettinger? Dovrebbe dimettersi. Traditore chi difende Europa così com’è” : “La dichiarazione di Oettinger sa tanto di minaccia. Uno così Dovrebbe dimettersi”. A dirlo, in diretta su Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito all’intervista rilasciata dal commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, in cui sostiene che la caduta dei mercati insegnerebbe agli italiani a non votare per i partiti populisti. “In Italia – è un altro passaggio della diretta – ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI DA MATTARELLA ALLE 16.30/ Lista nomi Ministri : Salvini - “Ue ci minaccia” : GOVERNO COTTARELLI, ULTIME NOTIZIE, oggi la Lista dei nomi dei Ministri ALLE 16.30: il Premier anche all’Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:49:00 GMT)

Governo - Giorgetti (Lega) : “Savona? Fui io a introdurlo a Salvini e Di Maio. Era il perno del contratto M5s-Lega” : “Paolo Savona? Era il perno su cui si costruiva l’alleanza di Governo M5s-Lega, interpretava la visione dell’Europa di questi due movimenti politici. Venendo meno questo perno e il dna di questa alleanza, cadeva tutto il costrutto”. Sono le parole di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, nel corso di Bersaglio Mobile, su La7. Il vicesegretario leghista spiega: “Savona non era esponente né della Lega, né del ...

Governo - Varoufakis contro Mattarella : “Regalo fantastico a Salvini - che passerà da difensore della democrazia” : Titolo: “Con la sua scelta da primo ministro, il presidente italiano ha fatto un regalo all’estrema destra”. Catenaccio: “La difesa dello status quo da parte di Sergio Mattarella ha assicurato il successo di politiche razziste e populiste”. Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco e oggi leader del movimento paneuropeo DiEm, interviene sulla crisi politica italiana e firma un pezzo sul britannico Guardian, ...

Salvini : 'Alleanza con Forza Italia solo se vuole cambiare le regole europee' - Il Pd si astiene sul Governo Cottarelli : "Ammiro Mattarella, ha fatto un grande lavoro per difendere la società e l'economia Italiana ed il futuro del Paese nella Ue", ha aggiunto. "Il vero pericolo - ha detto - sarebbe stato avere dei ...

Governo - Zaia : “Impeachment? Meglio andare a votare subito”. E sull’alleanza con M5s : “Decide Salvini” : “Siamo in una Repubblica parlamentare e ci siamo trovati davanti a una Repubblica semi-presidenziale o presidenziale. Abbiamo capito che la fiducia al Governo la deve dare anche il capo dello Stato. La verità è che domattina si riva a votare e si vince come prima, a quel punto cosa faremo? Alleanza col M5S? Decide Matteo Salvini, non mischio le vicende nazionali con quelle regionali. L’impeachment ha un problema tecnico, mi sa che è ...

Governo - Di Battista : “Impeachment per Mattarella? Noi andiamo avanti. Se Salvini non lo chiede si dimostra pavido” : “Impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella? È evidente che noi del M5s andiamo avanti. Ho letto che c’è anche il sostegno di Fratelli d’Italia. Qualora Salvini non dovesse garantire il suo supporto, si dimostrerebbe pavido”. Sono le parole dell’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex parlamentare ripete più volte che i 5 Stelle sono contrari ...