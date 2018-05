Governo : Salvini - modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Certo, ma ci vuole un Parlamento che lo faccia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì a chi gli chiede se sarebbe d’accordo a modificare la legge elettorale introducendo un premio di maggioranza. Per questo, ha aggiunto, occorre che parta il lavoro delle commissioni. L'articolo Governo: Salvini, modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Salvini - chiedo a presidenti di far partire commissioni : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io come segretario della Lega e come parlamentare che non vuole stare a guardare il soffitto, chiedo e richiedo ai presidenti di Camera e Senato di insediare le commissioni perché quello che non può fare il Governo, lo possono fare le commissioni”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì. “Così un pezzo di legge Fornero lo può smontare il Parlamento, la legittima difesa la può approvare il ...

Governo : Salvini - chiedo a presidenti di far partire commissioni : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io come segretario della Lega e come parlamentare che non vuole stare a guardare il soffitto, chiedo e richiedo ai presidenti di Camera e Senato di insediare le commissioni perché quello che non può fare il Governo, lo possono fare le commissioni”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì. “Così un pezzo di legge Fornero lo può smontare il Parlamento, la legittima difesa la può approvare il ...

Governo : Salvini - Savona il meglio - gli chiederei di candidarsi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Se ho il meglio, io agli italiani propongo il meglio. Non un gradino sotto. Savona è il meglio e se tornassimo a votare io gli chiederei la cortesia di rimettersi a disposizione degli italiani, perché è l’unico che può rappresentare al meglio gli italiani sui tavoli europei. Io non mollo su questo”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, Savona il meglio, gli ...

Governo : Salvini - spread sale perchè vogliono pezzettini Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Notizie fondate ci dicono che c’è qualcuno che sta puntando su una sconfitta dell’Italia, sia in Europa sia Oltremanica c’è qualcuno che sta svendendo, svendendo, svendendo per comprarsi pezzettini d’Italia sotto costo. E spero che il Paese si unisca, la politica si unisca, per evitare che gli ultimi pezzi buoni delle aziende Italiane vengano svenduti a gente che arriva ...

Governo : Salvini - Oettinger pensi a tedeschi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ normale che il commissario europeo al Bilancio, il signor Oettinger, tedesco guarda caso, ha detto, come se fosse normale, ‘i mercati insegneranno agli italiani a votare meglio’? Ma come ti permetti?, Fatti gli affari dei tedeschi, che noi ci facciamo gli affari degli italiani”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a ‘Di martedì’. ...

Governo : Salvini - no voto a ferragosto ma evitare esecutivo di 3-4 mesi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Non vorrei rompere le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto. La cosa certa è che non possiamo avere un Governo fantasma che magari aumenta l’Iva e aumenta le tasse sulla benzina e che poi se ne va indisturbato dopo 3’4 mesi”. Quindi per la data del voto “prima è meglio è, sperando che non si voti a ferragosto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo ...

Governo : Salvini - alleanze? Vedremo nelle prossime settimane : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Noi facciamo parte di una coalizione che governa regioni e comuni e con cui ci presentiamo alle amministrative il 10 giugno”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì parlando del centrodestra e di alleanze. “Sicuramente la posizione sull’Europa e il mettere prima gli italiani e poi quello che viene dopo sarà determinante per decidere con chi fare un tratto di strada insieme”. ...

Governo : Salvini - Mattarella preferisce Cottarelli a chi rappresenta 17 mln elettori : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Mattarella si è preso la responsabilità di dire che non parte un Governo che rappresenta 17 milioni di elettori e la maggioranza di deputati e senatori perché preferisce chiamare Cottarelli che ha lavorato per Fmi e, lo dico senza nessuna invidia, non ha problemi economici visto che ha una pensione di 18mila euro al mese”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, ...

Governo : Salvini - rispetto Mattarella ma ha sbagliato : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Non entro nel merito della forma, rispetto il Presidente della Repubblica, fa il Presidente della Repubblica, però ha sbagliato. In questo momento ci sarebbe un Governo in carica invece c’è il nulla”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a ‘Di martedì’. L'articolo Governo: Salvini, rispetto Mattarella ma ha sbagliato sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - Savona il meglio - gli chiederei di candidarsi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Se ho il meglio, io agli italiani propongo il meglio. Non un gradino sotto. Savona è il meglio e se tornassimo a votare io gli chiederei la cortesia di rimettersi a disposizione degli italiani, perché è l’unico che può rappresentare al meglio gli italiani sui tavoli europei. Io non mollo su questo”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, Savona il meglio, gli ...

Governo : Salvini - spread sale perchè vogliono pezzettini Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Notizie fondate ci dicono che c’è qualcuno che sta puntando su una sconfitta dell’Italia, sia in Europa sia Oltremanica c’è qualcuno che sta svendendo, svendendo, svendendo per comprarsi pezzettini d’Italia sotto costo. E spero che il Paese si unisca, la politica si unisca, per evitare che gli ultimi pezzi buoni delle aziende Italiane vengano svenduti a gente che arriva ...

Governo : Salvini - Oettinger pensi a tedeschi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ normale che il commissario europeo al Bilancio, il signor Oettinger, tedesco guarda caso, ha detto, come se fosse normale, ‘i mercati insegneranno agli italiani a votare meglio’? Ma come ti permetti?, Fatti gli affari dei tedeschi, che noi ci facciamo gli affari degli italiani”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a ‘Di martedì’. ...

Governo - Del Debbio e Giordano : “Noi megafoni di Salvini? C’è malcontento. Una fetta di paese ha preferito chiudere gli occhi” : “L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Del Debbio a margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo ...